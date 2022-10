Nieuwsgierige PSV-fan is geduld geboden: ‘Ik heb nog tijd nodig’

Zaterdag, 1 oktober 2022 om 09:36 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:04

Sávio geniet met volle teugen van zijn eerste maanden bij PSV. De achttienjarige Braziliaan werd met veel bombarie binnengehaald deze zomer en raakte ondanks de taalbarrière direct op zijn plek in Eindhoven. Toch ziet Sávio in Nederland een flink verschil in voetbalcultuur ten opzichte van zijn geboorteland, en vraagt de PSV-fans daarom om geduld.

Op 22 juli maakte PSV bekend dat het Sávio Moreira de Oliveira, kortweg Sávio, zou huren van Troyes AC. De Franse club – eigendom van de City Football Group - nam het toptalent voor maximaal 12,5 miljoen euro over van Atlético Mineiro. Sávio settelde met zijn ouders in Best, een Brabantse plaats vlakbij Eindhoven. Daar bevalt het hem uitstekend, zegt hij in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

"De mensen hier bij PSV hebben alles waargemaakt wat ze me hebben beloofd", vindt de jonge vleugelaanvaller. "Er is mij voordat ik hierheen kwam een bepaald beeld voorgehouden, zeg maar hoe het ongeveer zou kunnen gaan met mij in dit seizoen. Nou, het is helemaal uitgekomen. Ik heb nog tijd nodig om me aan te passen, maar krijg toch kansen om te groeien." Sávio verzamelde over vijf Eredivisie-wedstrijden vooralsnog 65 minuten als invaller, waarin hij twee assists wist te produceren.

De Braziliaans jeugdinternational spreekt geen Engels, al helemaal geen Nederlands en slechts een paar woorden Spaans. Wat betreft zijn 'inburgering' heeft Sávio daarom veel aan Xavi Simons, die net als hij Portugees spreekt. "Met hem kan ik wel volledig communiceren en ik ben heel dankbaar dat hij er is. Hij probeert me op en naast het veld met alles te helpen." Simons dient niet alleen als gids voor zijn collega, ook op sportief vlak vormt hij een voorbeeld. "Het is natuurlijk nog een jonge speler, maar hij is een heel inspirerende professional die weet wat er nodig is om uit te groeien tot topvoetballer."

Daar Simons van huis uit een aanvallende middenvelder is, loopt Sávio's 'echte' sportieve voorbeeld over de grens rond. "Wie een voorbeeld voor me is? De carrière van Rodrygo spreekt me enorm aan", zegt Sávio. "Met hem ooit bij Real Madrid spelen, dat is een droom. Maar ik ben zo ver nog lang niet en moet mezelf hier eerst bewijzen." Saillaint detail: Jorge Sampaoli – de man onder wie de Braziliaan debuteerde als profvoetballer – noemde Sávio zelfs een groter talent dan Rodrygo.