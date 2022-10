Alessandro Nesta richt zich tot De Ligt: ‘Ik zou dat zelf niet hebben gedaan’

Zaterdag, 1 oktober 2022 om 09:12 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:08

Alessandro Nesta heeft gereageerd op de kritieken van Matthijs de Ligt aan het adres van Juventus. De naar Bayern München vertrokken Oranje-international liet zich onlangs in een interview negatief uit over de intensiteit bij de Italiaanse topclub en verweet daar zijn moeizame start bij der Rekordmeister aan. Nesta, als centrale verdediger een van de grootste spelers uit de Italiaanse voetbalgeschiedenis, had het zelf anders aangepakt.

De Ligt kende een moeizame start bij Bayern en kon niet meteen rekenen op een basisplaats. Trainer Julian Nagelsmann gaf te kennen dat de Nederlander moeite had met de intensiteit op de training, waarop De Ligt naar zijn verleden bij Juventus wees. "In Italië gaat het meer over tactiek en systemen", aldus de mandekker. "Er wordt minder op intensiteit getraind, en vooral wordt er minder gesprint. Daardoor had ik het in het begin even moeilijk bij Bayern."

De Ligt kreeg bijval vanuit Engeland in de persoon van Dejan Kulusevski, maar hoeft niet te rekenen op sympathie bij Nesta. De voormalig topverdediger is van mening dat De Ligt gewoon naar Bayern München had moeten gaan zonder commentaar te geven op Juventus. "Ik zou zulke uitspraken niet hebben gedaan", vertelt de 76-voudig international tegen Corriere della Sera. "Er is zeventig miljoen euro voor je betaald, Bayern München wilde hem koste wat het kost hebben. Je bent heel lang geblesseerd en dan ga je naar Bayern. Ga er dan ook gewoon heen."

De algemene problemen bij Juventus is iets van de laatste jaren, meent Nesta. "Het is niet allemaal de schuld van Allegri. Al jaren zetten ze één stap vooruit en twee stappen terug. Er is een gebrek aan een duidelijke visie, zelfs op de transfermarkt. Er is geen duidelijkheid." Juventus moet in de Serie A genoegen nemen met een achtste plek op de ranglijst. In de Champions League werd verloren van Paris Saint-Germain en Benfica (beiden 2-1). Van de laatste acht wedstrijden werd er slechts één gewonnen en dus neemt de druk op Massimiliano Allegri toe.