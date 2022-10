‘Orkun Kökçü komt op dit moment tekort voor de absolute Europese top’

Zaterdag, 1 oktober 2022 om 08:48 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:52

Luigi Bruins gelooft niet dat Orkun Kökçü op korte termijn naar de Europese top vertrekt. De voormalig aanvallende middenvelder van Feyenoord heeft zich bij FC Rijnmond uitgesproken over de huidige aanvoerder van de Rotterdammers. Volgens Bruins is Kökçü wel de geschikte aanvoerder voor Feyenoord, maar is het nog te vroeg om over een stap naar de Europese top te praten.

Bruins, momenteel voetballend bij bij vierdedivisionist Smitshoek in Barendrecht, vertelt in de podcast onder meer een mooie anekdote over zijn tijd bij Feyenoord. Zo verdiende hij bij de Eredivisionist in een maand wat hij bij Excelsior in een jaar verdiende. "Bij mijn eerste contract bij Excelsior verdiende ik 700 euro per maand. Dat ging vrij snel naar 900 en 1400 in de Eredivisie. Daarna had ik nog éen jaar waarbij ik 1900 zou gaan verdienen, maar dat jaar ging ik naar Feyenoord."

In zijn eerste jaar bij Feyenoord maakte Bruins een sterke indruk, daarna ging het snel bergafwaarts. Naar het huidige Feyenoord kijkt hij met veel genoegdoening. "Ik denk dat Kökçü de juiste aanvoerder is", aldus Bruins. "Als je kijkt welke spelers ze gehaald hebben, dat zijn allemaal jongens die nieuw zijn. Die maak je normaal gesproken niet meteen aanvoerder. Dan kijk je naar de jongens die er al iets langer zitten. En dan denk ik dat het goed is om een jongen die al een tijdje bij het eerste zit, belangrijk is en uit de eigen jeugd komt, aanvoerder te maken."

Bruins schat het niveau van Kökçü momenteel op de Europese subtop. "Voor de absolute top komt hij tekort. Daar zal hij in moeten groeien. Ik denk dat hij in eerste instantie een Europese club gaat zoeken. Spanje of Italië. Frankrijk is denk ik net iets te fysiek voor hem. De Bundesliga zou ook kunnen." Feyenoord-watcher Dennis van Eersel weet dat er afgelopen zomer serieuze interesse is geweest vanuit Italië voor Kökçü. "Maar Feyenoord heeft moeite gedaan om hem te behouden. Die aanvoerdersband zal onderdeel zijn geweest van dat verhaal."

In de spits geeft Bruins voorlopig de voorkeur aan Danilo. De Braziliaan geniet momenteel ook het vertrouwen van trainer Arne Slot, maar wordt in de nek gehijgd door Santiago Giménez. Laatstgenoemde was vier keer trefzeker in zijn laatste vier wedstrijden voor de Rotterdammers. Namens Mexico kwam hij afgelopen week twee keer een half uur in actie tegen Peru en Colombia. "Het is voor een trainer heel fijn als hij twee goede spitsen tot zijn beschikking heeft. Als je scoort als spits, dan blijf je staan. Dat is een soort ongeschreven regel", zegt Bruins tot slot.