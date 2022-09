Arthur Numan vertelt over onvergetelijke kennismaking met Louis van Gaal

Arthur Numan vergeet de eerste kennismaking met Louis van Gaal niet snel weer, zo vertelt hij bij Ziggo Sport Voetbal Café. De oud-linksback, die de eerste gast is bij het nieuwe programma, trof de huidig bondscoach van het Nederlands elftal in diens eerste periode bij Oranje en werd gelijk op de hoogte gebracht van zijn markante karakter.

Numan liep al enkele jaren mee bij Oranje, toen Van Gaal het roer overnam van Frank Rijkaard. "Het was net na het EK 2000, toen de focus op kwalificatie voor het toernooi daarna (het WK 2002, red.) kwam te liggen", vertelt de geboren Heemskerker. "Ik zal de eerste kennismaking nooit vergeten. We hadden ontbijt en toen we klaar waren stond Louis op en zei: 'Ik wil straks twee, drie spelers die even bij me langskomen. Arthur, jij bent straks de eerste. Over vijf minuten naar me toekomen!'"

"Ik kwam rustig aangelopen en Louis zat daar rustig aan zijn tafeltje", vervolgt Numan zijn anekdote. "Hij had een koffertje, die klapte hij open. Daarin had hij een veldje met allemaal van die magneetjes. Hij zei: 'Vertel maar eens hoe wij moeten spelen'." Numan deelde daarop zijn ideale basiself met de bondscoach en zette zichzelf op de – voor hem bekende – linksbackpositie. De reactie van Van Gaal raakte diep in Numans geheugen gegrift. "Dus jij vindt dat jij linksback speelt?! Waar is dat op gebaseerd?", citeert de huidig scout van AZ Van Gaal.

Numan legde zijn trainer daarop in geuren en kleuren uit waarom hij vond dat hij in de basis moest staan. "'Oké', zei Louis toen. Dat vind ik het mooie aan Louis. Je mag best een mening hebben, maar je moet wel onderbouwen waarom." De oud-linksback van onder meer Rangers en PSV kwam uiteindelijk tot drie interlands onder Van Gaal, voordat de momenteel 71-jarige keuzeheer besloot op te stappen omdat hij kwalificatie voor het WK 2002 misliep. Numan beëindigde zijn spelerscarrière zo'n zes maanden later, in mei 2002. De teller stokte voor hem op 45 interlands.