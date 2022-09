VZ 5: Druk op Kuijt wordt groter, zwarte cijfers voor FC Twente en AZ

Zaterdag, 1 oktober 2022 om 00:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:29

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

Kuijt ziet het alsmaar heter onder zijn voeten worden

ADO Den Haag heeft de weg omhoog niet verder in kunnen zetten. Daar de ploeg van Dirk Kuijt afgelopen speelronde nog knap bij (ex-)koploper PEC Zwolle wist te winnen, ging de Haagse club vrijdag glashard af tegen Jong PSV. Bij rust stond ADO al achter met 0-3; na rust wist het de schade nog terug te brengen tot 1-3. De Hagenaars staan nu op een teleurstellende zeventiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

‘Waar is Lens?’: Franse media tasten in het duister over Oranje-international

De overstap van Jeremain Lens naar de Franse derdeklasser FC Versailles is tot nu toe geen doorslaand succes gebleken. Lens speelde vooralsnog slechts 21 minuten voor zijn nieuwe club en lijkt voor onbepaalde tijd afwezig, waardoor Le Parisien zich vrijdag geroepen voelde om de vraag te stellen: 'Waar is Lens?' Volgens de krant kampt de ex-speler van onder meer PSV, AZ en NEC met een enkelblessure.

FC Twente schrijft zwarte cijfers en klimt langzaam uit financieel diep dal

FC Twente klimt langzaam uit het financiële dal waar het al enkele jaren in verzeild is geraakt. De Tukkers maakten over het afgelopen jaar een nettowinst van twee miljoen euro en hopen over vijf jaar van de grootste schulden verlost te zijn. Onder meer de transfers van Joachim Andersen, Steven Berghuis, Marko Arnautovic en Jesús Corona hebben ervoor gezorgd dat Twente zwarte cijfers kan schrijven.

AZ kent een nettowinst van liefst 18,6 miljoen

AZ presenteert jaarrekening vorig seizoen en boekt flinke nettowinst

Ook AZ presenteerde vrijdagmiddag de jaarrekening van het seizoen 2021/22. De Alkmaarders hebben een nettowinst van 18,6 miljoen euro geboekt. AZ draaide in het seizoen 2020/21, dat vrijwel volledig in lege stadions werd afgewerkt door de coronapandemie, nog een klein verlies. Het eigen vermogen van de club bedraagt per 30 juni 2022 daarnaast 56,6 miljoen euro.

Etienne Vaessen was woest op Gözübüyük nadat hij een strafschop gaf aan PSV

Gözübüyük en Nijhuis moeten beslissingen uitleggen aan Van Egmond

Arbiters uit de Eredivisie hebben flink kritiek gekregen van scheidsrechtersbaas Dick van Egmond. Dat meldt Mike Verweij van De Telegraaf in de podcast Kick-off van de krant. Voor de interlandbreak werden er bij diverse wedstrijden discutabele beslissingen genomen op de velden in de Eredivisie, waar Van Egmond dus op terug is gekomen bij zijn korps. Met name de beslissingen van Serdar Gözübüyük bij PSV - RKC en die van Bas Nijhuis bij AZ - Ajax deden het nodige stof opwaaien.

