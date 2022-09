Taylor had bij zenuwen veel aan collega-Ajacied: ‘Ik ging er niet vanuit’

Vrijdag, 30 september 2022 om 23:13 • Tom Rofekamp

Kenneth Taylor kijkt met trots terug op zijn debuut in het Nederlands elftal. De twintigjarige middenvelder kreeg net als collega-Ajacied Remko Pasveer zijn haasje – al deed laatstgenoemde dat op de 'ietwat hogere' leeftijd van 38 jaar. Ondanks de op papier spannende situatie bleef Pasveer de kalmte zelve, waar Taylor veel steun uit haalde. "Voor mezelf dacht ik dat het iets te vroeg was.".

Zowel Pasveer als Taylor debuteerde in het Nations League-duel met Polen (0-2 winst): Pasveer als basisspeler, Taylor als invaller. De routinier kon goed met het heugelijke feit omgaan. "Ik moet zeggen, het was een beetje zoals elke wedstrijd", zegt Pasveer op de clubkanalen van Ajax. "Ik bereidde me voor zoals altijd. Het was alleen wat anders met het volkslied etcetera, maar voor de rest wel vrij relaxt."

Voor Taylor zat de vork iets anders in de steel. "Remko heeft me goed geholpen", geeft de inmiddels tweevoudig Oranje-international toe. "Hij steunde me heel erg. Voor mezelf had ik het niet echt aan zien komen, voor Remko wel. Hij is één van de beste keepers van Nederland. Voor mezelf dacht ik dat het iets te vroeg was. Ik vond de voorselectie al heel mooi en ging er niet vanuit."

Taylor genoot met name van zijn tweede interland, waarin hij 45 minuten recht tegenover zijn idool Kevin de Bruyne stond. In zijn geheel kijkt de geboren Alkmaarder tevreden terug op zijn eerste prestaties in het Oranje-shirt, al ziet hij wel verbeterpunten. Of die er ook zijn wat betreft zijn zangkwaliteiten, kreeg de selectie van Louis van Gaal niet te horen: Pasveer en Taylor hielden alleen een speech. "Vader en zoon hadden beiden kunnen debuteren. Dat zijn wel grappige dingen, daar hebben we wel een beetje ludiek om gedaan", lacht Taylor.