Negentienjarige Jamal Musiala schittert en bezorgt Bayern eindelijk weer winst

Vrijdag, 30 september 2022 om 22:24 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:47

Bayern München heeft vrijdagavond overtuigend afgerekend met Bayer Leverkusen. In de eigen Allianz Arena werd het 4-0 voor de ploeg van Julian Nagelsmann. Een flinke opsteker voor de trainer van de Beierse formatie, aangezien het pas de eerste overwinning in de Bundesliga is sinds 21 augustus. Door de overwinning klimt Bayern naar een voorlopige tweede plaats.

Na de 0-7 overwinning op VfL Bochum volgde er een ongekende droogte voor Bayern. De vier wedstrijden daarna in de Bundesliga werden niet gewonnen. Tegen Leverkusen moest het dus anders en Nagelsmann koos voor een 4-4-2 formatie met Leroy Sané en Sadio Mané in de voorhoede. Matthijs de Ligt stond centraal achterin geposteerd naast Dayot Upamecano. Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui begonnen op de bank. Aan de kant van Leverkusen stonden Jeremie Frimpong en Mitchel Bakker in de basis.

Bayern begon furieus aan de wedstrijd en kwam al in de derde minuut op voorsprong. Musiala bracht de bal bij Sané, wiens schot ondanks een been van een verdediger in de rechterhoek verdween: 1-0. Het volgende doelpunt volgde in de zeventiende minuut en dit keer was het Musiala zelf die zich liet bejubelen. De negentienjarige aanvaller werd in vrijstaande positie gevonden door Thomas Müller, waarna de bal door een goed schot wederom in de rechterhoek verdween: 2-0. Bayern leek bevrijd van zijn matige vorm in eigen land en kwam nog voor rust op 3-0. Weer was Musiala belangrijk, dit keer door Mané te vinden. De poging van de Senegalees werd gepromoveerd tot assist voor Musiala.

Tien minuten na rust leek Bayern op 4-0 te komen via Mané. De Afrikaan omspeelde de verdediging, maar vond Hrádecký op zijn pad. Een minuut later scoorde hij wel, maar keurde de VAR het doelpunt af wegens een overtreding. In de zeventigste minuut haalde Gnabry uit met links, maar bleek de hoek te klein om Hrádecký te verschalken. Na 81 minuten spelen kreeg Musiala zijn publiekswissel en werd hij vervangen door Gravenberch. Op hetzelfde moment kwam ook Mazraoui binnen de lijnen, die Upamecano verving. De twee ex-Ajacieden zagen Hrádecký onderuit gaan toen de Fin de bal wilde passen. De bal kwam door het ongelukkige moment voor de voeten van Müller, die voor leeg doel geen problemen kende bij het binnenschuiven van de 4-0.