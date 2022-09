Kuijt ziet het alsmaar heter onder zijn voeten worden; Heracles grijpt de macht

Vrijdag, 30 september 2022

ADO Den Haag heeft de weg omhoog niet verder in kunnen zetten. Daar de ploeg van Dirk Kuijt afgelopen speelronde nog knap bij (ex-)koploper PEC Zwolle wist te winnen, ging de Haagse club vrijdag glashard af tegen Jong PSV. Bij rust stond ADO al achter met 0-3; na rust wist het de schade nog terug te brengen tot 1-3. In Brabant wist Heracles Almelo met 1-2 te zegevieren over FC Den Bosch, waardoor de ploeg van John Lammers op koers lijkt voor de eerste periodetitel.

ADO Den Haag - Jong PSV 1-3

Het team van Dirk Kuijt had in de afgelopen speelronde eindelijk eens resultaat weten te boeken, door koploper PEC Zwolle in het MAC³PARK stadion met 1-2 te verslaan. Het moest vrijdag echter toestaan dat Jong PSV op voorsprong kwam. Mohamed Nassoh draaide handig weg bij zijn directe tegenstander en liet Hugo Wentges kansloos met een kiezelhard schot in de kruising. Even later voorkwam de goalie dat Jong PSV de marge verdubbelde. Dat Jenson Seelt vlak voor rust uit de counter op een ADO-aanval alsnog voor de 0-2 zorgde, kon Wentges echter niet afwenden. Seelt maakte er voor de onderbreking zelfs nog 0-3 van. ADO kwam na rust een stuk beter uit de startblokken: Tyrese Asante maakte de 1-3 uit een hoekschop. Hoewel het team van Kuijt het uit alle macht probeerde, hield Jong PSV stand.

Jong PSV leidt mede dankzij deze schitterende pegel van Mohamed Nassoh bij rust met liefst 0-3 (!) bij ADO ?? ?? Voetbal op Vrijdag #? #adojps pic.twitter.com/k5bof2BMzS — ESPN NL (@ESPNnl) September 30, 2022

Almere City - Roda JC Kerkrade 2-1

Na een stroeve openingsfase van beide kanten was het de ploeg van Alex Pastoor die op voorsprong kwam. Achttien minuten stonden er op de klok, toen Macelencjo Esajas Jeredy Hilterman bediende. Die gaf op zijn beurt de bal aan Lance Duijevestijn, die de bal in tweede instantie achter doelman Moritz Nicolas werkte. Ted van de Pavert kopte echter nog geen drie minuten later de gelijkmaker binnen. Het duel leek vervolgens lang op een gelijkspel af te stevenen, tot Thomas Poll de bezoekers acht minuten voor tijd in rouw dompelde.

De Graafschap – Jong AZ 2-0

De thuisploeg kwam na ruim een kwartier op voorsprong via Charlison Benschop. De Graafschap zette een uitstekende aanval op, waarna Robin Schouten de bal hard en laag voorgaf op Benschop. De spits schoot vervolgens beheerst binnen: 1-0. Kort na rust verdubbelden de Superboeren de voorsprong via Siem de Jong. De middenvelder kopte uit een hoekschop van Alexander Büttner in de verre hoek binnen: 2-0. Het betekende het eerste doelpunt voor de ex-Ajacied in dienst van De Graafschap.

FC Den Bosch – Heracles Almelo 1-2

Het duurde twintig minuten voordat Den Bosch de score opende. De thuisploeg stuitte tot drie keer toe op Heracles-doelman Michael Brouwer, voordat Joey Konings raak schoot: 1-0. Slechts tien minuten later kwamen de bezoekers alweer op gelijke hoogte. Emil Hansson passeerde doelman Wouter van der Steen met een knap stiftje en maakte de gelijkmaker: 1-1. Tien minuten voor tijd schoot Abdenego Nankishi zijn ploeg op voorsprong. De aanvaller trok naar binnen en schoot vervolgens de winnende treffer binnen: 1-2.

FC Eindhoven – FC Dordrecht 1-0

Beide ploegen waren in het eerste bedrijf dicht bij de openingstreffer, maar gescoord werd er niet. Een kwartier na rust brak Jasper Dahlhaus de ban voor FC Eindhoven. De middenvelder werd na een knappe steekbal van Pieter Bogaers weggestuurd en schoot de bal door de benen van FC Dordrecht-doelman Liam Bossin binnen: 1-0. Dat was meteen ook de eindstand, waardoor Eindhoven in het spoor blijft van koploper Heracles.

Helmond Sport – TOP Oss 1-2

De thuisploeg kwam op voorsprong via Arno van Keilegom die, nadat Thijs Jansen in eerste instantie nog redding kon brengen, in de rebound binnen kon tikken: 1-0. Heel lang kon Helmond Sport niet genieten van de voorsprong, daar spits Kyvon Leidsman nog geen tien minuten later de schade herstelde: 1-1. Kort voor rust kwam TOP op voorsprong dankzij Rick Stuy van den Herik. Lorenzo Piqué vond de aanvoerder met een knappe pass, waarna Stuy van den Herik rustig bleef en Havekotte passeerde: 1-2.

MVV Maastricht – Willem II 3-2

Michael de Leeuw had maar vier minuten nodig om op het scorebord te komen. Nick Doodeman vond De Leeuw, die daarna in twee pogingen raak schoot: 0-1. Een kwartier later verdubbelden de Tilburgers de voorsprong. Het was opnieuw de tandem De Leeuw-Doodeman die aan de basis stond van het doelpunt. Eerstgenoemde kon de bal na goed druk zetten veroveren, waarna hij de bal meegaf aan Doodeman. De aanvaller kon vervolgens in de verre hoek binnen schieten: 0-2. MVV deed twintig minuten voor tijd iets terug via Marko Kleinen, die de bal strak in de kruising schoot: 1-2. De thuisploeg kwam via Koen Kostons, die kon profiteren van een fout van Kostas Lamprou, vier minuten voor tijd op gelijke hoogte: 2-2. Rein van Helden was in de absolute slotfase de gevierde man. De verdediger maakte in de 95ste minuut de winnende goal: 3-2.

NAC Breda - VVV-Venlo 1-2

NAC Breda heeft de aansluiting met de subtop verloren. De Brabanders creëerden het eerste gevaar via Ezechiel Banzuzi, die zijn kopbal op het doel van VVV zag belanden. Sven Braken was aan de andere kant eveneens gevaarlijk met een kopbal, die echter ook geen doel trof. Na rust vielen er aan beide kanten doelpunten. Eerst was het de beurt aan VVV, dat de score opende via Daan Huisman. Özcan Yasar trok de bal goed terug op Huisman, die NAC-doelman Roy Kortsmit met een lage schuiver verschalkte: 0-1. Boyd Lucassen tekende met een volley voor de gelijkmaker, waarna een fout van Kortsmit leidde tot de winnende treffer van Carl Johansson: 1-2.

Telstar - Jong FC Utrecht 2-2

Telstar kwam in Velsen-Zuid in de twintigste minuut op voorsprong via David Min, die een paar weken geleden al de winnende treffer maakte op bezoek bij Almere City. Na rust kregen de Domstedelingen een strafschop, die werd benut door Derensili Fernandes Sanches. De bezoekers konden slechts één minuut genieten van de voorsprong. Een mooie schaar van de Christos Giousis was zijn directe tegenstander te machtig, waardoor de 2-1 uiteindelijk een feit werd. Toch kwam Jong FC Utrecht in de 84ste minuut nog langszij via Lynden Edhart. Nadat Koen Blommestijn een kans op de 3-1 miste, sloeg de ploeg van trainer Darije Kalezic in de tegenaanval toe: 2-2.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Heracles Almelo 9 7 1 1 14 22 2 PEC Zwolle 9 6 2 1 13 20 3 FC Eindhoven 9 5 4 0 10 19 4 MVV Maastricht 9 5 2 2 2 17 5 VVV-Venlo 9 5 2 2 1 17 6 Roda JC Kerkrade 9 4 3 2 4 15 7 Willem II 9 4 3 2 3 15 8 NAC Breda 9 4 2 3 1 14 9 Jong AZ 9 4 1 4 2 13 10 Almere City FC 9 4 1 4 -1 13 11 Jong Ajax 9 3 3 3 2 12 12 Jong PSV 9 3 3 3 -3 12 13 TOP Oss 9 3 1 5 -3 10 14 Telstar 9 2 3 4 -8 9 15 De Graafschap 9 2 2 5 -5 8 16 FC Dordrecht 9 2 2 5 -5 8 17 ADO Den Haag 9 2 2 5 -6 8 18 Helmond Sport 9 2 0 7 -6 6 19 FC Den Bosch 9 2 0 7 -7 6 20 Jong FC Utrecht 9 1 3 5 -8 6