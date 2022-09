Hlynsson verpest met kunststukje kansen op periodetitel voor PEC

Vrijdag, 30 september 2022 om 21:55 • Tom Rofekamp • Laatste update: 23:12

PEC Zwolle en Jong Ajax hebben vrijdagavond de punten gedeeld. De ploeg van Dick Schreuder kwam al na twaalf minuten met tien man te staan na een rode kaart voor Jasper Schendelaar en leek dankzij Haris Medunjanin aan het langste eind te gaan trekken. Een schitterende treffer van Kristian Hlynsson vlak voor tijd verpeste het Zwolsche feestje echter. Omdat Heracles Almelo bij FC Den Bosch wist te winnen, moet PEC de koppositie bovendien inleveren.

Al na vier minuten spelen had Lennart Thy de openingstreffer op de schoen. Dean Huiberts brak door op de linkerflank en gaf de spits de bal op een presenteerblaadje, voordat hij deze recht op Tom de Graaff af schoot. Nog geen drie minuten later moest de goalie van Ajax opnieuw ingrijpen op een inzet van Thy, inclusief rebound. De openingstreffer hing in de lucht, tot een moment aan de overkant de kaarten ineens compleet anders op tafel legde. Jeroen Schendelaar, doelman van PEC, kwam gevaarlijk in op Christian Rasmussen en mocht gaan douchen van scheidsrechter Clay Ruperti.

?? Haris Medunjanin maakt zijn eerste doelpunt op de Nederlandse velden sinds 2007 (voor AZ)! ??#pecjaj pic.twitter.com/1VlTmebhTG — ESPN NL (@ESPNnl) September 30, 2022

Reservedoelman Mike Hauptmeijer kwam binnen de lijnen, terwijl verdediger Luis Görlich geslachtofferd werd. Jong Ajax kreeg door de plotselinge overtalsituatie weliswaar het overwicht, maar wist dit niet om te zetten in grote kansen. De 0-0 ruststand was dan ook passend. Het eerste kwartier na de onderbreking viel er weinig te genieten in het MAC³PARK stadion, tot Medunjanin het publiek op de banken kreeg. De routinier, gerenommeerd om zijn fijne trap, besloot De Graaff maar eens van afstand onder vuur te nemen, en deed dat met succes: 1-0.

Het was het eerste doelpunt van Medunjanin op de Nederlandse velden sinds augustus 2007, toen hij namens AZ het net vond tegen VVV-Venlo. Daarop besloot de ploeg van Schreuder zich in te graven. Uit de counter verzuimde Thomas Beelen namens PEC het duel in het slot te gooien. Dat werd zwaar bestraft, daar Hlynsson even later aan de overkant meer succes had. De IJslander besloot het maar eens te proberen van afstand en zag het leder schitterend in de kruising achter Hauptmeijer belanden: 1-1. Die uitslag was voor PEC het zuurst, daar Heracles nu de beste papieren heeft voor de eerste periodetitel. In de slotfase trof Davy van den Berg namens PEC nog de paal.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Heracles Almelo 9 7 1 1 14 22 2 PEC Zwolle 9 6 2 1 13 20 3 FC Eindhoven 9 5 4 0 10 19 4 MVV Maastricht 9 5 2 2 2 17 5 VVV-Venlo 9 5 2 2 1 17 6 Roda JC Kerkrade 9 4 3 2 4 15 7 Willem II 9 4 3 2 3 15 8 NAC Breda 9 4 2 3 1 14 9 Jong AZ 9 4 1 4 2 13 10 Almere City FC 9 4 1 4 -1 13 11 Jong Ajax 9 3 3 3 2 12 12 Jong PSV 9 3 3 3 -3 12 13 TOP Oss 9 3 1 5 -3 10 14 Telstar 9 2 3 4 -8 9 15 De Graafschap 9 2 2 5 -5 8 16 FC Dordrecht 9 2 2 5 -5 8 17 ADO Den Haag 9 2 2 5 -6 8 18 Helmond Sport 9 2 0 7 -6 6 19 FC Den Bosch 9 2 0 7 -7 6 20 Jong FC Utrecht 9 1 3 5 -8 6