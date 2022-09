Veronica Offside doorziet ‘act’ Ten Hag: ‘Hoe lang loop jij nu al mee, Kees?'

Vrijdag, 30 september 2022 om 21:22 • Tom Rofekamp • Laatste update: 21:26

De gehele tafel van Veronica Offside is het er over eens: Erik ten Hag neemt Harry Maguire alleen maar in bescherming 'omdat dat zo hoort'. Wim Kieft, Kees Jansma en Andy van der Meijde, allen tafelgast bij het programma, geloven simpelweg niet dat de manager van Manchester United weg is van de kwaliteiten van zijn pupil. Jansma lijkt echter nogal goedgelovig volgens Kieft: "Hoe lang loop jij nou al mee, Kees?

Ten Hag weigerde zich vrijdag op de persconferentie in de aanloop naar de Manchester Derby negatief uit te laten over Maguire. De Engelsman werd de afgelopen dagen gefileerd in de media omdat hij met twee persoonlijke fouten debet was aan het gelijkspel tegen Duitsland in de Nations League. “Ik moet hem coachen en steunen. Ik sta achter hem, want ik geloof in hem. Ik kan zijn kwaliteiten zien. De kwaliteit is er. Hij heeft bijna vijftig interlands gespeeld voor Engeland en heeft veel potentie. De rest is aan hem. We geloven allemaal in hem. De spelers, de trainers: we geloven allemaal dat hij het tij keert", zei Ten Hag.

"Hij was treurig slecht", blikt Jansma terug op het veelbesproken optreden van Maguire. "Hij is ook treurig slecht", voegt Kieft toe. Jansma ziet echter wel dat Ten Hag de geest er weer enigszins in heeft gekregen bij de centrumverdediger. "De eerste wedstrijden zat hij er echt bij als een dood vogeltje", aldus de Jansma. Daarop haalt hij de woorden van Ten Hag eerder die dag aan.

"Ik heb begrepen dat Ten Hag Maguire vandaag enorm heeft gesteund en heeft gezegd dat hij echt een goede speler is", zegt Jansma terecht. Kieft kijkt met verbazing naar zijn 'goedgelovige' buurman. "Ja, maar dat moet hij toch wel?", begint de oud-spits. "Ze zijn onderdeel van de groep. Jij prikt er toch ook wel doorheen? Hoe lang loop jij nou al mee, Kees?", grapt Kieft, verwijzende naar de behoorlijke staat van dienst van Jansma. De geroutineerde mediaman recht zijn rug. "Tachtig miljoen krijg je er nooit meer voor", luidt zijn eindoordeel.