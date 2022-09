Mvogo geeft Roger Schmidt trap na: ‘De reden waarom nooit geweten’

Yvon Mvogo kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn periode bij PSV. De inmiddels 28-jarige doelman werd door RB Leipzig twee jaar uitgeleend aan de Eindhovenaren en genoot van zijn eerste seizoen bij PSV. Nadat Joël Drommel overkwam van FC Twente verhuisde de Zwitser echter naar de bank. Mvogo vindt het jammer hoe er in die periode met hem is omgegaan.

De doelman is onder trainer Roger Schmidt een vaste waarde in het seizoen 2020/21. Mvogo speelt 43 wedstrijden voor PSV en houdt daarin veertien keer de nul. “Het eerste jaar in Eindhoven was ongelooflijk mooi”, begint de doelman in gesprek met Transfermarkt. “Ik was erg rustig en was in staat om de prestaties te leveren waarvan ik wist dat ik ze kon leveren. Het lekkerste gevoel voor een keeper is om bruikbaar te zijn en om te weten dat je kwaliteiten het team verbeteren.” Mvogo leest in de zomer van 2021 vervolgens in de media dat PSV bezig is met het binnenhalen van Drommel.

De viervoudig Zwitsers international bleef daar rustig onder, aangezien Leipzig overwoog om Mvogo terug te halen naar Duitsland. Borussia Dortmund was namelijk bezig om Péter Gulácsi over te nemen. “Dat wist ik. Leipzig vertelde me dat ze me alleen terug zouden halen als Péter zou vertrekken.” De Hongaar bleef echter op zijn post, waardoor Mvogo ‘gewoon’ bij PSV bleef. Tot zijn verrassing werd Drommel vervolgens de nieuwe eerste keeper. “Dat voelde echt als een klap in m’n gezicht, helemaal omdat ik op zijn minst wat eerlijkheid verwachtte. Ik heb de reden waarom ik op de bank belandde nooit geweten, hoewel ik dat meerdere keren gevraagd heb.”

Mvogo kreeg, na 35 wedstrijden op de bank, weer eens de kans onder de lat tegen AZ (1-2 verlies). De doelman gaat dan echter in de fout. “Ik was gemotiveerd en wilde een reactie geven nadat ik zo lang op de bank had gezeten. Toen ging ik gruwelijk in de fout.” Mvogo weet niet waar dat door kwam. “Op dat moment denk je alleen: ‘waarom nu?’ Je alleen voelen na een fout is het ergste wat er is als keeper. Een spits heeft tien teamgenoten om hem heen staan, een keeper heeft alleen een leeg doel achter hem. Elke doelman verdient respect.” De ex-PSV’er, die wel in de basis stond in de bekerfinale tegen Ajax (2-1 winst), speelt inmiddels bij FC Lorient in de Ligue 1. Bij de Fransen is hij de onbetwiste nummer één onder de lat.