Gözübüyük en Nijhuis moeten beslissingen uitleggen aan Van Egmond

Vrijdag, 30 september 2022 om 20:04 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:19

Arbiters uit de Eredivisie hebben flink kritiek gekregen van scheidsrechtersbaas Dick van Egmond. Dat meldt Mike Verweij van De Telegraaf in de podcast Kick-off van de krant. Voor de interlandbreak werden er bij diverse wedstrijden discutabele beslissingen genomen op de velden in de Eredivisie, waar Van Egmond dus op terug is gekomen bij zijn korps.

Verweij meldt dat alle scheidsrechters zich op 21 september hebben gemeld bij Van Egmond, waar alle moeilijke beslissingen van de afgelopen weken zijn doorgenomen. "Er zijn een aantal beslissende momenten geweest. Het meest opvallende vond ik wel het penaltymoment bij PSV - RKC", doelt Verweij op de discutabele strafschop die PSV in het thuisduel met de Waalwijkers kreeg toegewezen door Serdar Gözübüyük. Cody Gakpo benutte de strafschop in minuut 96, waardoor PSV alsnog wist te winnen. RKC vond dat het een 'topclubpenalty' tegen had gekregen. "De voorkeur van de scheidsrechtersbaas was dat het geen strafschop was, maar vindt de beslissing wel te verdedigen. Al met al was de beslissing dus niet fout, maar het heeft niet zijn voorkeur", aldus Verweij.

Valentijn Driessen vindt het moeilijk om het eens te zijn met de scheidsrechtersbaas. "Wat Dick van Egmond zegt en doet vinden we allemaal onzin, want hij doet alles verkeerd. En in dit geval gaan we opeens luisteren naar Van Egmond. Moeten we hem serieus nemen?" Verweij haakt in. "Als de scheidsrechters dat al niet doen, hoeven wij dat ook niet te doen." Ook Bas Nijhuis kwam ter sprake, weet Verweij. "Hij kreeg een veeg uit de pan. Hij had gewoon rood moeten geven aan Tijjani Reijnders na zijn overtreding op Brian Brobbey tijdens AZ - Ajax. Alleen, degene die nog harder werd aangepakt was Rob Dieperink, de VAR van dienst. Hij probeerde zich nog te verdedigen door te zeggen dat hij probeerde te varren in de lijn van Nijhuis, maar dat ging er bij Van Egmond niet in."

Daarnaast werd Allard Lindhout verweten dat hij bij het duel tussen PSV en Feyenoord (4-3) een hoekschop bij het beslissende doelpunt van PSV gaf, wat er geen bleek te zijn. Ook werd duidelijk dat de 2-1 van Gakpo afgekeurd had moeten worden vanwege een overtreding van Ibrahim Sangaré op Quinten Timber. Daarbij zei Van Egmond dat hij het begrijpelijk vond dat de VAR niet ingreep, omdat het geen honderd procent overtreding was. "Die beslissing had de scheidsrechter echt in het veld moeten nemen. Ook om het zichzelf makkelijk te maken", zegt Verweij. Lindhout kwam ook op een negatieve manier ter sprake na het duel Fortuna Sittard - FC Utrecht (3-4). Een overtreding van Mickaël Tirpan op Othmane Boussaid leidde tot een strafschop. VAR Sander van der Eijk greep vervolgens niet in, wat ook hem op de nodige kritiek kwam te staan.