Driessen over gat bij PSV: ‘Hij is een betere optie dan Zuidam en Fledderus’

Vrijdag, 30 september 2022 om 19:23 • Wessel Antes

Valentijn Driessen vindt dat PSV voor Mohammed Allach moet gaan als technisch directeur, zo zegt de journalist van De Telegraaf in de voetbalpodcast Kick-off. Momenteel zingen de namen van Jordy Zuidam (FC Utrecht) en Mark-Jan Fledderus (FC Groningen) rond in Eindhoven, maar Driessen ziet meer kwaliteit in de technisch directeur van RKC Waalwijk.

Op de stelling dat Zuidam een goede technisch directeur zou zijn voor PSV, antwoordt journalist Mike Verweij met eens. “Frans van Seumeren is zeer te spreken over Jordy Zuidam. Financieel doet hij het hartstikke goed, en ook qua prestaties. Ik vind wel dat in Utrecht de lat een beetje te laag ligt, als je anderhalf jaar geleden nog roept dat je de top drie wil aanvallen. Maar in de constructie die PSV voor ogen heeft, met twee mensen op die plek, zou je Zuidam uitstekend kunnen nemen. Zeker als je andere optie Fledderus is!”

Collega Valentijn Driessen is niet onder de indruk van zowel Fledderus als Zuidam. “PSV is een club die internationaal aan de weg timmert, en dit zijn twee jongens die nationaal bezig zijn. Ze scoren daarnaast niet echt heel hoog. Op basis van transferbalans doen ze het goed, maar zij leiden die spelers niet op, dat doen de trainers. Zij moeten ze alleen verkopen. Als Jordy Zuidam een elftal had neergezet dat tweede, derde of vierde werd in de Eredivisie hadden al die spelers meer waard geweest. Het zegt mij niet zo veel nu. Ik vind het allebei niet echt sterke technisch directeuren.”

Driessen is meer onder de indruk van een andere technisch directeur uit de Eredivisie. “Als ik dan iemand als Mo Allach zie, wat die bij RKC neerzet, met minimale middelen een ploeg continu in de Eredivisie houden. Spelers worden daar meer waard en uiteindelijk verkocht. Vervolgens blijven ze presteren en stelt hij de juiste trainer aan. Dan heb ik daar meer vertrouwen in dan in Zuidam, die alle mogelijkheden krijgt van Van Seumeren, en Fledderus.”