Kieft ziet waarom Ronaldo níét en Messi juist wél weer opbloeit

Vrijdag, 30 september 2022 om 19:09 • Tom Rofekamp

Het doet Wim Kieft pijn om Cristiano Ronaldo momenteel te zien voetballen. Volgens de analist annex columnist van De Telegraaf is de Portugees geen schim meer van wat hij was tijdens zijn hoogtijdagen, terwijl eeuwige rivaal Lionel Messi naar zijn mening wél weer weet op te krabbelen uit een sportief dal. Dat zit hem in het feit dat de Argentijn een stuk veelzijdiger van aard is, aldus Kieft.

De oud-spits zag Ronaldo de voorbije interlandperiode kwakkelen tegen zowel Tsjechië als Spanje. "In zijn toptijd overkwam het Ronaldo niet dat hij een beuk op z’n oog en neus kreeg zoals zaterdag met Portugal tegen Tsjechië. Hij zit niet lekker in zijn vel en dat werd tegen Spanje opnieuw duidelijk. Het valt te verklaren, maar zo zie je hem niet graag. Ronaldo is aan het forceren. Hij scoort nauwelijks, voelt de twijfel bij zichzelf en de mensen om hem heen en neemt z’n situatie bij Manchester United met zijn reserverol mee naar Portugal. Het moet voor hem allemaal een vreemde gewaarwording zijn", schrijft Kieft.

Messi, die al sinds jaar en dag gespiegeld wordt aan Ronaldo, stak vorig jaar ook niet in de beste vorm. Kieft ziet de zevenvoudig Ballon d'Or in zijn tweede seizoen bij Paris Saint-Germain echter weer opbloeien, en weet het verschil met Ronaldo helder te benoemen. "Waar Ronaldo volledig gefocust is op doelpunten, daar kan Messi zich laten terugvallen uit de spits en als spelmaker fungeren in de opbouw en door het geven van assists. Doelpunten zal hij altijd blijven maken. Hij is trouwens tweeënhalfjaar jonger dan Ronaldo", geeft Kieft wel als kanttekening.

Hoewel de columnist 'weigert Ronaldo af te schrijven', voelt de toon van zijn advies aan de 191-voudig international somber aan. "Na het WK moet hij die beslissing om te stoppen bij Portugal zelf nemen. Vertrek daarna naar Amerika en ga daar lekker voetballen bij een club. Alleen ben ik bang dat zijn grenzeloze ambitie hem dat niet toestaat. Het einde is echter onvermijdelijk", zo klinkt het.