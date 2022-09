Gakpo Speler van de Maand in Eredivisie; Excelsior levert Talent van de Maand

Vrijdag, 30 september 2022 om 18:26 • Noel Korteweg • Laatste update: 18:48

Cody Gakpo is verkozen tot de Eredivisie Speler van de Maand. De 23-jarige aanvaller van PSV heeft op basis van statistieken en stemmen van voetballiefhebbers het beste gepresteerd in september. Nathan Tjoe-A-On van Excelsior mag zichzelf het Johan Cruijff Talent van de Maand noemen.

PSV begon september met een nederlaag op bezoek bij FC Twente (2-1), maar herpakte zich met overwinningen op RKC Waalwijk (1-0) en Feyenoord (4-3) en staat inmiddels op de eerste plek in de Eredivisie. De negenvoudig Oranje-international, die scoorde in de uitwedstrijd tegen Polen (0-2 winst) in de Nations League, creëerde in september 21 kansen. Daarnaast was er in de afgelopen maand geen speler bij zoveel Eredivisiegoals betrokken als Gakpo: vijf.

???????? ?????????? (@PSV) is Eredivisie Speler van de Maand september! ?? — ESPN NL (@ESPNnl) September 30, 2022

De PSV’er scoorde twee keer en gaf drie assists en was daarnaast ook betrokken bij alle vier de doelpunten tegen Feyenoord. Gakpo is de enige PSV’er in het Elftal van de Maand. De aanvaller, die afgelopen zomer ondanks interesse uit de Premier League bij PSV bleef, is daarnaast de eerste speler met een Eredivisie Player of the Month-kaart in FIFA 23. De speciale kaart, die 86-rated zal zijn, is vanaf dinsdag beschikbaar.

Tjoe-A-On

De twintigjarige Tjoe-A-On is verkozen tot Johan Cruijff Talent van de Maand. De laatste en enige speler van Excelsior die een maandverkiezing won was Elías Már Ómarsson (Eredivisie Speler van de Maand in mei 2019). Tjoe-A-On noteerde in september de hoogste score van alle verdedigers in de Eredivisie en was ook in aanvallend opzicht belangrijk. De linksback creëerde in september acht kansen uit open spel: slechts twee Eredivisiespelers creëerden er meer.