Schreuder laat zich in aanloop naar Eredivisie-duel uit over blessure Berghuis

Vrijdag, 30 september 2022 om 17:51 • Wessel Antes

Alfred Schreuder heeft via de officiële kanalen van Ajax laten weten dat het goed gaat met Steven Berghuis. De dertigjarige linkspoot viel tijdens het Nations League-duel met België (1-0 winst) uit met rugklachten, maar heeft inmiddels de training weer hervat. Verder meldt de hoofdtrainer dat de knieblessure van Ahmetcan Kaplan lijkt mee te vallen.

Berghuis lijkt dus op tijd hersteld voor de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles van zaterdagavond. “Het gaat gelukkig goed, hij heeft vandaag mee kunnen trainen. Steven heeft zich goed laten behandelen en ik heb het gevoel dat het goed zal komen.” Tegen de Belgen moest Berghuis het veld al na 31 minuten verlaten. PSV’er Cody Gakpo kwam daardoor als vervanger het veld op in de Johan Cruijff ArenA.

Bekijk hier aflevering 4 van Ex on the Pitch met Eyong Enoh en Lesly de Sa

Kaplan en Jorge Sánchez zullen er tegen Go Ahead niet bij zijn. Van de Turk werd gevreesd dat hij er lange tijd uit zou liggen, maar dat lijkt mee te vallen. “Ahmetcan Kaplan heeft een knieblessure opgelopen. Dat lijkt mee te vallen, maar het is afwachten hoelang dat gaat duren. Verder heeft Jorge Sánchez nog steeds een lichte blessure. Dat gaat wel beter, we hopen dat hij binnen een week weer kan aansluiten.”

Ajax is klaar voor de hervatting van de competitie tegen Go Ahead, zo zegt Schreuder. “We weten wel ongeveer hoe zij op het veld staan. Ik verwacht een dominant Ajax, tegen een ploeg die op de counter wil spelen of soms wordt gedwongen om zo te moeten voetballen. Daarbij moeten we zorgen dat we resultaat halen.” De aftrap in de Johan Cruijff ArenA wordt zaterdagavond om 20.00 uur genomen. Scheidsrechter Alex Bos zal het duel fluiten.