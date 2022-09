Bayern München wil opnieuw competitiegenoot beroven van sterspeler

Vrijdag, 30 september 2022 om 15:55 • Wessel Antes • Laatste update: 16:02

Bayern München gaat zich hoogstwaarschijnlijk melden voor Florian Wirtz, zo meldt BILD vrijdag. De negentienjarige middenvelder van Bayer Leverkusen is momenteel al geruime tijd geblesseerd, maar staat nog altijd hoog op het verlanglijstje van de Beierse club. De Duitse krant meldt dat het aanstaande zomer ‘heet’ kan worden tussen de Bundesliga-clubs.

Vrijdagavond nemen Bayern en Leverkusen het in München tegen elkaar op in de Bundesliga, maar aankomende zomer zullen de clubs vermoedelijk ook strijden om de diensten van Wirtz. Hoewel de rechtspoot nog tot 2027 vastligt bij Bayer, zou Der Rekordmeister ver willen gaan voor het toptalent. De viervoudig international kampt al 200 dagen met een kruisbandblessure, maar is inmiddels op de weg terug.

Wirtz debuteerde onder Peter Bosz bij Leverkusen toen hij pas net zeventien jaar oud was. Tot dusver was hij in 78 officiële wedstrijden goed voor negentien doelpunten en 22 assists. Wirtz is erg multifunctioneel en kan zowel in de as, als op de flanken uit de voeten. In Duitsland ziet men hem als een generationeel talent. Transfermarkt.com schat zijn waarde in op zo’n zeventig miljoen euro.

BILD denkt dat het voor Leverkusen belangrijk is om een plek in de Champions League veilig te stellen, om zo Wirtz makkelijker te kunnen behouden. Bayern volgt hem al vele jaren en heeft daardoor al vaker contact gehad met zijn vertegenwoordigers. Leverkusen heeft overigens met Zidan Sertdemir en Joshua Eze alweer diverse nieuwe tienertalenten klaarstaan.