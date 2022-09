Arne Slot laat zich uit over penaltytests van Justin Bijlow bij Oranje

Vrijdag, 30 september 2022 om 15:38 • Laatste update: 15:43

Justin Bijlow heeft volgens Arne Slot een goed gevoel overgehouden aan de strafschoppentests op de training van het Nederlands elftal. De doelman van Feyenoord behoorde niet tot de selectie van bondscoach Louis van Gaal voor de Nations League-duels met Polen (0-2 winst) en België (1-0 winst), maar kreeg net als Kjell Scherpen wel een uitnodiging om enkele tests te doorlopen.

“Justin heeft wel even een teleurstelling te verwerken gekregen omdat hij niet bij de selectie van Oranje zat, maar staat nu weer op het trainingsveld met heel veel energie om in eerste instantie met Feyenoord goed te presteren. Dat is de volgorde”, zegt Slot op de persconferentie van Feyenoord in aanloop naar het Eredivisie-duel met NEC van zondagmiddag.

Volgens Slot heeft Bijlow wel een goed gevoel overgehouden aan de strafschoppentests bij Oranje. “Of hij een goede penaltykeeper is? Ik weet wel dat hij goed in strafschoppen stoppen is, want volgens mij heeft hij er in het verleden wel een aantal gepakt. Los van dat Justin een goede keeper is in het algemeen, kan hij vooral heel goed ballen tegenhouden. Dan kan hij ook wel een strafschop stoppen, omdat hij ook nog heel explosief is. Als wij een keer een penaltyserie in moeten gaan, ga ik die met Justin met heel veel vertrouwen in.”

Waar Bijlow een goed gevoel overhield aan de tests, gold dat minder voor Remko Pasveer en Kjell Scherpen. Zij lieten eerder al weten geen enkele strafschop te hebben gekeerd. “Ik kreeg er maar vijf en ik heb er geen één gestopt”, zei Scherpen tegenover RTV Drenthe. “Laten we hopen dat uit de testjes wat moois komt, maar ik heb er nul gepakt.”