Erik ten Hag springt in de bres: ‘We geloven allemaal dat hij het tij keert’

Vrijdag, 30 september 2022 om 15:16 • Wessel Antes

Erik ten Hag weigert mee te gaan in alle negativiteit rondom Manchester United-aanvoerder Harry Maguire. De Nederlandse manager kan zondag tijdens de Manchester Derby in het Etihad Stadium geen gebruik maken van de 29-jarige Engelsman vanwege een blessure, maar schrijft hem zeker nog niet af. Op social media en in de Engelse media is Maguire al dagenlang slachtoffer van hevige en spottende kritiek.

Tijdens de voorbereidende persconferentie op de Engelse kraker tegen Manchester City gaat Ten Hag in op alle kritiek op Maguire. “Ik moet hem coachen en steunen. Ik sta achter hem, want ik geloof in hem. Ik kan zijn kwaliteiten zien. De kwaliteit is er. Hij heeft bijna vijftig interlands gespeeld voor Engeland en heeft veel potentie. De rest is aan hem. We geloven allemaal in hem. De spelers, de trainers: we geloven allemaal dat hij het tij keert.”

Aanstaande zondag kan Maguire dat tij nog niet keren, want de mandekker is in het Etihad Stadium afwezig vanwege een blessure. Verder zijn er een aantal twijfelgevallen bij United, zo zegt Ten Hag. “Harry Maguire is geblesseerd, verder hebben we wat twijfelgevallen. Anthony Martial heeft de hele week meegetraind met de groep en maakt een goede indruk. Marcus Rashford is terug op het trainingsveld en daar zijn we blij mee.”

Bij City is het meespelen van John Stones en Aymeric Laporte nog twijfelachtig, terwijl Kalvin Phillips de Manchester Derby sowieso moet laten schieten vanwege een schouderblessure. De aftrap wordt zondagmiddag om 15.00 uur (Nederlandse tijd) genomen in Manchester. City staat momenteel tweede in de Premier League achter Arsenal, terwijl United het moet doen met de vijfde plek op de ranglijst. Koploper Arsenal neemt het zaterdagmiddag al op tegen aartsrivaal Tottenham Hotspur.