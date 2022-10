Unibet: een odd van 3.65 voor een doelpunt van Ronaldo tegen City!

Zaterdag, 1 oktober 2022 om 18:00

Zondagmiddag staat de Manchester Derby op het programma in de Premier League. Om 15.00 uur neemt het elftal van Josep Guardiola het in eigen huis op tegen de mannen van Erik ten Hag. Tijdens de laatste editie, in maart van dit jaar, werd het 4-1 voor the Citizens. Kan Manchester United dit seizoen wel verrassen in het Etihad Stadium? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op deze absolute kraker in Engeland.

Guardiola zal er flink van balen dat zijn City momenteel niet aan kop gaat in de Premier League. In de eerste zeven competitiewedstrijden van het seizoen werd twee keer gelijk gespeeld tegen respectievelijk Newcastle United en Aston Villa. Dat moet en kan beter, gezien de prestaties van City in de afgelopen jaren. Erling Braut Haaland heeft zich sinds zijn komst wel geruisloos aan kunnen passen aan de speelstijl in Manchester, wat hoop biedt voor de toekomst.

United was tijdens de laatste wedstrijden in de Premier League uitstekend in vorm. De laatste vier wedstrijden werden winnend afgesloten, waaronder duels met Liverpool (2-1) en Arsenal (3-1). Het tij lijkt gekeerd voor Ten Hag na de slechte competitiestart van the Red Devils. Ook in het Etihad Stadium hoopt United te kunnen stunten, al zal dat geen makkelijke opgave worden.

De City-supporters zullen hun hoop aanstaande zondag weer volop putten uit hun sensationele superspits: Haaland. De 22-jarige Noor was in zijn eerste zeven Premier League-wedstrijden goed voor elf treffers en een assist. Bij tegenstander United is Marcus Rashford momenteel clubtopscorer met drie treffers. Superster Cristiano Ronaldo zal het aanstaande zondag vermoedelijk weer moeten doen met een rol als invaller, maar zorgt natuurlijk altijd voor gevaar.

