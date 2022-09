Hertha komt met goed nieuws over Boëtius: geen chemotherapie nodig

Vrijdag, 30 september 2022 om 14:23 • Jordi Tomasowa

Jean-Paul Boëtius hoeft geen chemotherapie te ondergaan, zo maakt Hertha BSC via de officiële clubkanalen bekend. Tijdens een urologisch onderzoek werd vorige week woensdag een tumor in de teelbal ontdekt bij de Nederlander. Boëtius onderging vervolgens succesvol een operatie.

“We zijn blij met dit positieve nieuws”, zegt Hertha-trainer Sandro Schwarz in aanloop naar het treffen met TSG Hoffenheim van aanstaande zondag. “We hebben de hoop dat het bij hem (Boëtius, red.) vergelijkbaar zal verlopen als bij Marco Richter.” Net als Boëtius werd enkele maanden geleden ook bij Richter teelbalkanker ontdekt. Hij had eveneens geen chemotherapie nodig. Richter maakte in augustus succesvol zijn rentree en was in vier duels goed voor twee goals.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Natuurlijk hadden we het liever niet meegemaakt, maar we hebben nu de ervaring en weten hoe Marco er mee om is gegaan”, zei Schwarz onlangs tegenover Kicker. “Dat helpt ons ook om met deze situatie om te gaan. Marco is als symbool een voorbeeld geworden van hoe we als groep naar elkaar zijn gegroeid.” Ook Hertha-aanvoerder Marvin Plattenhardt liet eerder in gesprek met het Duitse voetbaltijdschrift weten vertrouwen te hebben in een voorspoedig herstel voor Boëtius. “We gaan het samen doen. Het gaat hem lukken! Dat brengt ons ook nog meer samen.”

Boëtius liet vrijdag zelf via Instagram weten dat zijn operatie succesvol is verlopen. “De operatie is klaar en succesvol verlopen. Bedankt voor de hartverwarmende en opbeurende woorden. Ik voel me dankzij jullie heel erg gezegend en bevoorrecht. Speciale dank aan Hertha BSC en het medische team voor alle hulp”, schreef Boëtius, die zichzelf vanuit het ziekenhuisbed liet fotograferen met zijn kenmerkende glimlach.