Slot: ‘Toen je zijn naam noemde, dacht ik dat er een moeilijke vraag zou komen’

Vrijdag, 30 september 2022 om 14:16 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:42

Arne Slot maakt zich geen enkele zorgen over de motivatie bij Justin Bijlow. De doelman van Feyenoord werd genegeerd door Louis van Gaal en mocht zich alleen melden voor de penaltytests. Volgens Slot, die vrijdag tijdens de persconferentie werd gevraagd naar zijn pupil, zal Bijlow zich in de komende weken moeten laten zien om alsnog een plek in de WK-selectie te bemachtigen.

Slot maakt zich geen zorgen om spelers die zich eventueel inhouden met het oog op het WK. "Ik heb daar niet zoveel zorgen over, want helaas zijn er niet veel internationals bij ons die in aanmerking komen om het WK te spelen. We hebben er best veel, maar die landen zijn in de meeste gevallen niet geplaatst. Maar als spelers graag een WK willen spelen, moeten ze naast dat ze fit moeten zijn ook goed presteren. Volgens mij is dat alleen maar een trigger. Ik kan daar niet negatief naar kijken. Tenzij je jezelf te veel druk oplegt en vergeet te genieten."

Angelo Terwiel van de NOS haalt vervolgens de naam van Bijlow aan. De doelman hoopt in november alsnog te worden opgeroepen voor het Nederlands elftal. "Hij is blessuregevoelig is gebleken. Dat zou zo'n speler kunnen zijn", aldus Terwiel. "Toen je zijn naam noemde, dacht ik dat er weer een lastige vraag ging komen", antwoordt Slot. "Maar gelukkig begin je over zijn blessuregevoeligheid. Want dat valt reuze mee. Hij is het hele seizoen nog fit geweest vanaf het moment dat hij de finale gekeept heeft. Justin heeft een teleurstelling te verwerken gekregen dat hij niet bij de selectie zat."

Volgens Slot heeft Bijlow echter 'heel veel energie' om zich de komende weken te laten gelden bij Feyenoord in de hoop alsnog mee te gaan naar het WK. "Hij heeft zich alsnog mogen melden en is net als een aantal andere jongens een paar dagen vrij geweest. Als gevolg van zijn prestaties bij Feyenoord kan hij opgeroepen worden. Dat moet de volgorde zijn. Ik ben zeker blij met Justin Bijlow, ja." Slot bereidt zich met Feyenoord voor op een drukke periode. De Rotterdammers spelen elf wedstrijden in zes weken (zeven Eredivisie, vier Europa League). Zondag neemt Feyenoord het allereerst op tegen NEC.