Chelsea zet met ‘geheime medische keuring’ in op volgende topaanwinst

Vrijdag, 30 september 2022 om 13:42 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:50

Christopher Nkunku heeft in het diepste geheim een medische keuring ondergaan bij Chelsea, zo meldt BILD. Volgens het Duitse blad zijn de Londenaren al bezig met komend seizoen en hebben zij de aanvaller van RB Leipzig een meerjarig contractvoorstel gedaan. Beide clubs moeten het nog wel eens worden over de te betalen afkoopsom.

Nkunku verlengde in juni zijn verbintenis bij Leipzig met twee jaar en staat nu nog tot medio 2026 onder contract bij die Roten Bullen. Vanaf de zomer van 2023 treedt er echter een ontsnappingsclausule van zestig miljoen euro in werking. De aanvaller stond de afgelopen maanden in de belangstelling van onder meer Chelsea en Manchester City, maar Leipzig wilde zijn smaakmaker koste wat kost behouden.



BILD onthult nu dat Nkunku kort voor het sluiten van de zomerse transferwindow een geheime medische keuring heeft ondergaan bij Chelsea. The Blues zouden de Frans international in Frankfurt hebben onderworpen aan verschillende cardiologische tests. Chelsea zette op dat moment al in op een transfer in de zomer van 2023. De nieuwe eigenaren van de Londense topclub gaven afgelopen zomer al ruim 275 miljoen euro uit om Wesley Fofana, Marc Cucurella, Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly, Carney Chukwuemeka, Pierre-Emerick Aubameyang en Gabriel Sloninan in te lijven.

Nkunku beleefde vorig jaar een absoluut topseizoen met 35 doelpunten en 19 assists in 50 wedstrijden. De 24-jarige spelmaker wist met Leipzig de DFB-Pokal te winnen en werd aan het einde van het seizoen gekroond tot speler van het jaar in de Bundesliga. Afgelopen seizoen maakte Nkunku ook zijn debuut voor het Franse nationale elftal. Deze jaargang staat de teller al op zes goals en één assist in elf duels.