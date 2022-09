‘Ik was op de pleintjes Ronaldo, nu willen kinderen spelers van FC Straat zijn’

Vrijdag, 30 september 2022 om 12:51 • Laatste update: 12:56

Het straatvoetbalevenement van Soufiane Touzani, georganiseerd door zijn voetbalclub FC Straat, gaat zondag 2 oktober van start. Het is de eerste ronde van een reeks waarin telkens vier teams gaan strijden voor de dagwinst. De eerste ronde wordt gespeeld door de jongens in de leeftijdscategorie tot dertien jaar. Later dit jaar staan ook andere leeftijdscategorieën op het programma. Tevens is er een competitieronde voor meisjes georganiseerd.

FC Straat werd opgericht in november 2020. Het is een on- en offline straatvoetbalclub, opgericht om kinderen enthousiast te krijgen om buiten te gaan voetballen. Voor Touzani is het organiseren van dit evenement een droom die uitkomt. “Ik werd vroeger altijd enthousiast van georganiseerde toernooitjes. Ik heb het grootste voetbalplatform op YouTube, waardoor we in één keer heel veel kinderen tegelijk enthousiast kunnen maken. We zijn opgericht in 2020, maar dit is vanwege corona de eerste keer dat we zoiets konden organiseren met publiek erbij”, vertelt Touzani in gesprek met Voetbalzone.

Het doel om kinderen enthousiast te krijgen om op pleintjes te voetballen, moet gerealiseerd worden door middel van het ‘Watchtime to Playtime-principe’. Volgens Touzani gaat watchtime niet alleen over wat je op je scherm ziet, maar ook over wat je meemaakt in het echt. “Wanneer je naar ons toernooi bent geweest zondag, moet je elkaar kunnen aankijken en denken: laten we gaan voetballen. Dat is het idee achter ‘Watchtime to Playtime’. Plezier, entertainment en inspiratie, dat is waar al onze diensten en events op zijn gericht”, aldus Touzani.

Watchtime to Playtime focust zich dus niet alleen op schermtijd, maar volgens Touzani is schermtijd wel de reden dat er minder op straat wordt gevoetbald dan vroeger. “Onderzoek wijst uit dat zestig procent van de kinderen de beweegnorm niet haalt, terwijl de schermtijd alleen maar toeneemt. Wij willen niemand van het scherm af halen. Ik ga zelf ook niet van het scherm, maar ik wil met mijn bereik content maken waardoor kinderen gemotiveerd raken en zin krijgen om te voetballen.”

Hit

Onder kinderen is FC Straat een enorme hit. De club telt al meer dan 35.000 leden. Kinderen kijken zelfs op tegen de straatvoetballers van FC Straat. “Op het pleintje was ik vroeger altijd Ronaldo Lima. Tegenwoordig wil iedereen een voetballer van FC Straat zijn.” FC Straat is onder kinderen zo populair, dat ze liever op de foto gaan met FC Straat-ster Ayoub dan met Robin van Persie. “De vrouw van Van Persie vertelde me dat ze wel vijftig man om de dug-out van het trainingsveld van Van Persie zag staan. Toen ze ernaartoe liep om de drukte weg te halen, bleek dat Van Persie tien meter verderop stond, klaar om training te geven. De drukte was voor Ayoub. Dat is de kracht van FC Straat.”

Tickets voor Touzani's FC Straat Event op zondag 2 en 30 oktober zijn te verkrijgen op www.fcstraat.com.