Kalidou Koulibaly verklaart interlandkeuze voor Senegal boven Frankrijk

Vrijdag, 30 september 2022 om 12:02 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:19

Kalidou Koulibaly heeft onthuld waarom hij een interlandcarrière bij Senegal boven Frankrijk verkoos. De verdediger van Chelsea beschikt over beide nationaliteiten, maar debuteerde in 2015 in het shirt van les Lions. Koulibaly is momenteel aanvoerder van Senegal onder bondscoach Aliou Cissé en zegevierde begin dit jaar voor het eerst met zijn land op de Afrika Cup.

Koulibaly is geboren en getogen in Frankrijk, maar kwam in aanmerking om voor Senegal uit te komen vanwege de herkomst van zijn ouders. De centrumverdediger speelde elf interlands voor Frankrijk Onder 20, toch besloot hij ruim zeven jaar geleden voor een interlandcarrière bij Senegal te kiezen.

“Het was een hele belangrijke keuze, want ik had bij de Franse nationale ploeg kunnen spelen. Maar op mijn 23ste besloot ik voor Senegal te kiezen, omdat ze op me zaten te wachten”, zegt Koulibaly op de clubsite van Chelsea. “Ik sprak met de bondscoach (Cissé, red.). Hij motiveerde me en gaf goede redenen om mijn keuze op Senegal te laten vallen. Ik sprak ook over mijn besluit met mijn familie. De belangrijkste mensen waren mijn ouders. Ze vertelden me dat ik moest doen wat ik wilde, maar toen ik ze vertelde dat ik voor het nationale team van Senegal wilde spelen, zag ik de sprankeling in hun ogen en wist ik dat het een goede keuze was.”

Koulibaly voelde zich naar eigen zeggen direct thuis bij de nationale ploeg van Senegal. “Toen ik voor het eerst aansloot en de andere spelers zag, was het alsof ze mijn familie waren, want we waren allemaal gewend om dezelfde dingen te eten en dezelfde taal te spreken, dus voor mij was het alsof ik thuis was. Ik zei tegen mezelf: 'Waarom ben ik niet eerder gekomen? Zij zijn als mijn broers’.”

De inmiddels 31-jarige verdediger hielp zijn land begin februari van dit jaar aan de eerste Afrika Cup-winst in de historie. Cissé benoemde hem in 2019 tot aanvoerder van Senegal en inmiddels staat de teller op 62 interlands.