De mysterieuste WK 2010-deelnemer: ‘Juventus droeg bij aan de staatskas’

Vrijdag, 30 september 2022 om 16:00 • Bart D'Hanis • Laatste update: 16:15

Het WK in Qatar begint over iets minder dan twee maanden. In 2018 zagen meer dan 1,1 miljard mensen wereldwijd hoe Kylian Mbappé, Paul Pogba en Antoine Griezmann Frankrijk naar hun tweede wereldtitel schoten. De kans dat tussen deze 1,1 miljard mensen een Noord-Koreaan zat, is niet bijster groot. Koreanen zijn echter wel liefhebbers van het spelletje. Tijdens het WK in 2010 verloor het land slechts met 2-1 van recordtitelhouder Brazilië en in de editie van 1966 bereikte het zelfs de kwartfinale. Wat hebben de inwoners van Noord-Korea van die wedstrijd tegen Brazilië meegekregen? En waarom is er in een land dat graag voetbalt nog nooit een talent doorgebroken?

Omdat Noord-Korea een gesloten regime is en het land heel weinig toeristen toelaat, gaan er veel geruchten rond over Noord-Korea. Zo werd door Engelse tabloids beweerd dat de spelers en trainer van het elftal dat had gespeeld in Zuid-Afrika, in een strafkamp werden geplaatst. Volgens Noord-Korea-deskundige Remco Breuker van de Universiteit van Leiden is dit echter een broodjeaapverhaal. “Met dit verhaal kwamen de Westerse media ook na het WK van 1966. Er is echter helemaal niks van waar. Ik geloof wel dat de spelers een flinke draai om de oren hebben gehad van de trainer in 2010, al helemaal na die troosteloze afgang tegen Portugal (7-0)”, aldus Breuker tegenover Voetbalzone.

Noord-Korea tegen Portugal in 2010

Tijdens het WK in Zuid-Afrika ging ook het gerucht dat de supporters die met Noord-Koreaanse schmink op hun gezicht op de tribune zaten, helemaal geen Koreanen waren. Volgens de legende zouden het Chinezen zijn die verkleed als Koreanen speciaal naar Zuid-Afrika waren afgereisd om ‘te doen alsof’. Dit verhaal wordt door Breukers echter ook als onwaar bestempeld. “Er is wel een supportersvereniging die naar dit soort evenementen afreist, ook naar de Olympische Spelen bijvoorbeeld. Zij staan dan wel onder heel streng toezicht van de overheid.”

Na dit wereldkampioenschap ging er een video rond op YouTube waarbij een presentatrice op de Noord-Koreaanse staatstelevisie doet alsof de wedstrijd tegen Brazilië de finale van het toernooi was. De doelpunten van De Kanaries zijn voor het gemak uit de samenvatting geknipt, waardoor het lijkt alsof Noord-Korea de wereldtitel heeft bemachtigd. Deze video, die miljoenen keren is bekeken, blijkt toch nep te zijn. “Ik ken dit gerucht, maar er is niks van waar. Het is inderdaad niet zo dat de Noord-Koreaanse televisie bekend staat om zijn waarheidsgetrouwe weergave van het nieuws, maar de Koreanen weten wel dat zij kansloos uit het toernooi zijn gespeeld”, vertelt Breukers.

Het is zelfs zo dat voetbalfans in Noord-Korea weten wie er vorig jaar kampioen is geworden in Engeland. Zo schreef een blogger, die als toerist naar het land kwam, in zijn blog over jongens die voetbalden in shirts van Manchester United-ster Wayne Rooney. De wedstrijden uit de Engelse Premier League worden echter niet uitgezonden in Noord-Korea. “Heel veel Noord-Koreanen kijken Zuid-Koreaanse televisie via USB-sticks die vanuit het zuiden het land binnen worden gesmokkeld. Zo worden die wedstrijden achteraf illegaal bekeken. Dat is niet zonder risico”, aldus Breukers.

Fans van Noord-Korea tijdens het WK in Zuid-Afrika

Gezien de mensen in Noord-Korea zoveel risico nemen om naar Engelse voetbalwedstrijden te kijken en op straat voetballen met voetbalshirts met Rooney achterop, waarom breekt er dan nooit een Noord-Koreaanse voetballer door in Europa? Het antwoord op die vraag blijkt ingewikkeld, maar het kan worden verklaard aan de hand van het verhaal van Han Kwang Song. De in Pyongyang geboren spits ging in 2015 naar Italië voor een stage bij een voetbalacademie, waarna hij werd opgepikt door Cagliari. Hij werd uitgeleend aan Serie B-team Perugia, waar hij in 39 wedstrijden elf goals maakte en vijf assists gaf.

Deze cijfers waren genoeg om grootmacht Juventus te overtuigen. Hier wilde het scoren maar niet lukken en na twaalf wedstrijden voor Al-Duhail SC in Qatar is hij clubloos. De reden van zijn transfer van Juventus naar Qatar is echter mysterieus. Juventus kocht Han voor drieëneenhalf miljoen euro van Cagliari en verkocht hem na slechts zevenhonderd minuten in Juventus Onder 23 voor zeven miljoen euro aan Al-Duhail SC. Sommigen beweren dat hij niet genoeg was voor Juventus en anderen beweren dat Juventus even wat geld wilde verdienen, omdat de boekhouding niet op orde was.

De meest interessante theorie is desalniettemin dat Juventus van Han af wilde, omdat ze tachtig procent van zijn salaris aan Noord-Korea betaalden. Juventus zou geen geld hebben willen geven aan een dictatuur. Volgens Breukers is dit helemaal geen gekke theorie. “Als het inderdaad tachtig procent is, heeft deze jongen nog geluk gehad. Vaak ligt dat percentage nog hoger. Soms zien Noord-Koreanen die in het buitenland werken zelfs honderd procent van hun salaris terugvloeien naar de Noord-Koreaanse staat. Juventus droeg dus inderdaad direct bij aan de staatskas.” Het zou ook de reden kunnen zijn dat clubs terughoudender zijn in het scouten en contracteren van Noord-Koreaanse spelers.

We zullen Han niet zien spelen op het WK in Qatar. Buiten het feit dat hij inmiddels clubloos is, heeft Noord-Korea zich niet geplaatst voor het eindtoernooi. Het land isoleerde zich volledig tijdens de coronapandemie, waardoor het zich heeft teruggetrokken uit de kwalificatiepoule, waarin het slechts op één punt achterstand van koploper Turkmenistan stond. Van een volgende deelname aan een WK zal het dus voorlopig even niet komen.