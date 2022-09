Gijs Smal krijgt ‘jeuk’ van kritiek op Ajacied: ‘Verdient veel meer respect’

Vrijdag, 30 september 2022 • Jordi Tomasowa

Gijs Smal vindt de kritiek die Daley Blind krijgt onterecht. De verdediger ligt geregeld onder vuur, zowel bij het Nederlands elftal als bij Ajax. Smal is echter van mening dat Blind veel meer respect verdient in Nederland. "Hij kwam terug en daar kwamen de titels weer", aldus de linksback van FC Twente.

Smal geeft aan veel bewondering te hebben voor Blind. “Hij ligt de laatste tijd onder een vergrootglas”, zegt de 25-jarige verdediger tegenover Voetbal International. “Mensen klagen over zijn snelheid, halen altijd weer zijn vader erbij. Ik krijg daar zulke jeuk van. Die gozer heeft al lang en breed laten zien dat hij goed kan voetballen.”

Blind keerde in 2018 na vier jaar terug bij Ajax. Volgens Smal zijn de prijzen die de Amsterdammers sindsdien wonnen een gevolg van zijn terugkeer. “Ajax werd elk jaar kampioen met Blind, toen hij vertrok lukte het opeens niet meer. Hij kwam terug en daar kwamen de titels weer. Iemand met zo’n staat van dienst verdient veel meer respect in Nederland”, aldus Smal.

Smal is zelf uitstekend aan het nieuwe seizoen met FC Twente begonnen. In elf officiële duels was hij al goed voor vijf assists, terwijl de Tukkers momenteel de vijfde plaats in de Eredivisie bezetten. “Sinds ik begin dit jaar mijn plek in het elftal definitief heb veroverd, gaat het lekker”, beaamt de linksback. “Het belangrijkste is dat ik me sterk voel en met vertrouwen speel. Maar ik ga mezelf hier níét uitroepen tot de beste linksback van Nederland, hoor. Er zijn wel meer goeie.”