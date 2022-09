Fikse tegenvaller voor Van Nistelrooij en PSV: De Jong voorlopig nog niet terug

Vrijdag, 30 september 2022 om 10:47 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:58

Ruud van Nistelrooij kan voorlopig nog niet beschikken over Luuk de Jong. De aanvaller is herstellende van een spierblessure en heeft zeker nog 'een aantal weken' nodig om wedstrijdfit te raken, heeft de coach van PSV bevestigd tijdens de persconferentie. De Jong mist daardoor onder meer de competitiewedstrijd van zaterdag tegen SC Cambuur en het Europese duel met FC Zürich.

Voorafgaand aan de interlandbreak gaf De Jong nog te kennen een goed gevoel te hebben over zijn herstel en terugkeer in het elftal. "Ik ben goede stappen aan het maken en hoop snel weer bij het team aan te sluiten", aldus de spits bij het clubkanaal van PSV. "Ik hoop erbij te zijn tegen Cambuur, maar het is altijd moeilijk in te schatten bij een spierblessure." Vrijdag is dus bekend geworden dat de blessure, die De Jong opliep in de Champions League-wedstrijd tegen Rangers FC, meer tijd in beslag neemt dan gehoopt.

"Luuk de Jong gaat niet mee naar Leeuwarden”, bevestigde Van Nistelrooy vrijdag op de persconferentie. "Hij staat wel op het veld, maar legt nog een individueel traject af. Het is te vroeg om hem in te brengen. Het is een kwestie van nog een aantal weken." Het is niet bekend wanneer De Jong terugkeert bij de wedstrijdselectie. PSV speelt volgende week opnieuw een uitwedstrijd. Dan is sc Heerenveen de tegenstander. Op 20 oktober staat de clash met Arsenal op het programma.

Van Nistelrooij kreeg ook goed nieuws uit de ziekenboeg. Anwar El Ghazi en Fredrik Oppegård maken namelijk wel weer deel uit van de wedstrijdselectie voor het duel met Cambuur. Ook Mauro Júnior is op de weg terug. De Braziliaan is teruggekeerd uit zijn geboorteland en heeft zijn gezicht weer laten zien op het trainingsveld. Van Nistelrooij rouleerde nadat hij De Jong verloor flink in de punt van de aanval en liet Xavi Simons, Guus Til, Yorbe Vertessen, Ismael Saibari en El Ghazi allen opdraven. Dat gebeurde met wisselend succes.