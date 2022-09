PSG reageert op flirt van Barça met Lionel Messi en komt direct in actie

Vrijdag, 30 september 2022 om 09:54 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:42

Paris Saint-Germain heeft Lionel Messi een nieuw contractvoorstel aangeboden, zo meldt Cadena SER. Het voorstel kan als een tegenreactie worden gezien op Barcelona, dat donderdag bij monde van vicevoorzitter Edouard Romeu liet weten dat een terugkeer van de Argentijn bij Barça ‘haalbaar’ is. Messi zelf zou pas na het WK in Qatar een beslissing willen nemen over zijn toekomst.

PSG ziet Messi dolgraag langer blijven in Parijs. De Parijzenaren willen zijn contract openbreken en met een jaar verlengen, met een optie voor nog één jaar tot medio 2025. Mocht Messi op het contractvoorstel ingaan, dan kan hij zo’n dertig miljoen euro per jaar incasseren, nagenoeg hetzelfde salaris dat hij momenteel al opstrijkt in het Parc des Princes.

Messi levert bij PSG niet alleen op sportief vlak een bijdrage. Voor de Franse grootmacht is het ook op commercieel vlak belangrijk dat de superster in Parijs blijft voetballen. Het aantrekken van de Argentijn leverde de club maar liefst tien nieuwe sponsorcontracten op. Ook is de waarde van deze contracten omhoog gegaan. Dat bevestigde directeur Marc Amstrong deze zomer tegenover Marca. “We zien zeker groei. Waar die contracten eerder drie tot vijf miljoen euro waard waren, zijn ze nu vijf tot acht miljoen waard.”

De geruchten over een terugkeer bij Barcelona laaiden eerder deze week weer op dankzij vicevoorzitter Edouard Romeu, die aangaf dat een rentree van Messi in het Spotify Camp Nou mogelijk was. “Het zou financieel mogelijk zijn, want als hij terugkeert dan is het op transfervrije basis. Maar het is een beslissing die de trainersstaf en de speler zelf moeten maken. Het is niet aan mij om die beslissing te nemen, maar het zou haalbaar zijn.”