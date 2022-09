Heftige details in Zambiaanse misbruikzaak in aanloop naar treffen met Oranje

Vrijdag, 30 september 2022 om 10:18 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:28

Er komen steeds meer details naar buiten van het misbruikschandaal dat zich heeft afgespeeld rond de nationale voetbalbond van Zambia. Een van de namen die nu in verband wordt gebracht met de zaak is Kaluba Kangwa, die al tien jaar werkzaam is als coach van de Onder 17 bij de vrouwen. Kangwa wordt ervan beschuldigd dat hij in 2013 een vijftienjarige speelster zou hebben bezwangerd en relaties had met meerdere minderjarige speelsters, meldt Sport News Africa.

De aantijgingen zijn niet mals, getuige een mail van een van de slachtoffers. "Hij (Kangwa, red.) is niet de enige die het doet", luidt de slachtofferverklaring. "Er zijn er meerdere. Ze profiteren van onze sociale status. De meerderheid van de speelsters komt uit kansarme milieus. Spelen voor het nationale team geeft ons de mogelijkheid om uit de armoede te komen. Als we niet spelen, wordt het onmogelijk om een carrière op te bouwen. Daar maken ze misbruik van, net als coach Kaluba Kangwa."

Kangwa was in 2013 in dienst van een lokale niet-gouvermentele organisatie (NGO) die in de sloppenwijken van de hoofdstad Lusaka werkte. De bewuste maatschappelijke instelling stelt meisjes en jongens van vier tot twintig jaar in staat om regelmatig te sporten met vrijwillige en professionele coaches. Het was in die hoedanigheid dat Kangwa een relatie kreeg met meerdere minderjarige meisjes, zeggen twee oud-deelnemers. Ook zou hij dames toegang hebben gegeven tot het nationale team.

Na de aankondiging van een officieel onderzoek weigerde de Zambiaanse voetbalfederatie FAZ om commentaar te geven. De federatie hamert bij lokale media op het belang van kwalificatie voor het WK vrouwenvoetbal en de aanstaande vriendschappelijke wedstrijd tegen Nederland van donderdag. "Ze proberen het te verdoezelen door over iets anders te praten", aldus twee Zambiaanse journalisten. Sport News Africa bevestigt het misbruik en zegt dat verschillende personen nog altijd werkzaam zijn voor de federatie.

Volgens een voormalig lid van de FAZ zijn de eerste onthullingen slechts 'het topje van de ijsberg'. Sport News Africa kreeg ook geluiden door van een andere FAZ-medewerker die klaagde over de veelvuldige misstanden waarvan ze getuige was. "Ze hebben een systeem laten opzetten zonder iets te zeggen." Kangwa werd door het medium per WhatsApp benaderd voor een reactie, meer weerhoudt zich vooralsnog van commentaar. Ook zijn stafleden bij het Onder 17 vrouwenteam worden ervan verdacht minderjarige meisjes te hebben misbruikt.