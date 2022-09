FC Twente schrijft zwarte cijfers en klimt langzaam uit financieel diep dal

Vrijdag, 30 september 2022 om 09:26 • Laatste update: 09:55

FC Twente klimt langzaam uit het financiële dal waar het al enkele jaren in verzeild is geraakt. De Tukkers maakten over het afgelopen jaar een nettowinst van twee miljoen euro en hopen over vijf jaar van de grootste schulden verlost te zijn. Onder meer de transfers van Joachim Andersen, Steven Berghuis, Marko Arnautovic en Jesús Corona hebben ervoor gezorgd dat Twente zwarte cijfers kan schrijven.

In het jaarverslag van de Enschedeërs valt te lezen dat de kosten met 7,1 miljoen euro zijn gestegen tot 27,5 miljoen. Een deel van die stijging, drie miljoen euro, wordt veroorzaakt door een stijging van de personeelskosten. Aan de andere kant kon door de openstelling van het stadion na de coronapandemie het spelersbudget worden verhoogd en de kantoororganisatie worden uitgebreid. Het negatieve operationele resultaat wordt gecorrigeerd door de transfers van Joël Drommel (naar PSV) en Queensy Menig (naar Partizan).

Ook de transfers van Andersen (van Olympique Lyon naar Crystal Palace), Berghuis (van Feyenoord naar Ajax), Arnautovic (van Shanghai Port naar Bologna) en Corona (van FC Porto naar Sevilla) hebben invloed op de zwarte cijfers van FC Twente. Het viertal droeg middels solidariteitsbijdragen bij aan het positieve financiële resultaat. De omzet steeg ten opzichte van het jaar ervoor met 8,5 miljoen naar 26,9 miljoen euro. Het eigen vermogen is toegenomen tot 14,5 miljoen.

FC Twente werkt dit seizoen met een begroting van 32 miljoen euro. De club verwacht volgend jaar zomer flink te verdienen aan uitgaande transfers. "Vorig jaar was de transferwaarde van onze selectie volgens de site Transfermarkt ongeveer 13 miljoen euro waard”, aldus algemeen directeur Paul van der Kraan. "Nu wordt de totale waarde al geschat op 34 miljoen euro. Transfermarkt is niet bepalend, maar wel richtinggevend.” Twente hield afgelopen zomer onder meer vast aan een torenhoge transfersom voor Ramiz Zerrouki, die een overgang naar Feyenoord zag afketsen.

"Onze financiële positie blijft ondanks de financiële impact van corona op niveau", licht financieel en operationeel directeur Martijn Hoogstoevenveld de cijfers toe. Ook de finalewedstrijden van de Nations League – de Final Four wordt volgend jaar onder meer in de Grolsch Veste afgewerkt – brengt een mooi bedrag in het laatje voor de Tukkers. "Zaterdag tegen Vitesse zijn we wederom volledig uitverkocht." Groot bijkomend voordeel is dat FC Twente het stadion in eigen beheer heeft.