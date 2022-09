Engeland in de ban van All-Star-games; ook andere topcompetities betrokken

Vrijdag, 30 september 2022 om 07:15 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:21

In Engeland is men in de ban van de All-Star-games, een nieuwe opzet waarbij de beste spelers van Europese topcompetities het tegen elkaar moeten opnemen. Na de plannen van Chelsea-eigenaar Todd Boehly om een dergelijk concept in de Premier League uit te rollen, zijn ook andere landen enthousiast geraakt. Volgens The Times liggen er plannen om ook de Bundesliga, LaLiga, de Ligue 1 en de Serie A bij het idee te betrekken.

Eerder deze maand kwam Boehly al met het plan om aan het einde van ieder seizoen een Premier League All-Stars wedstrijd te organiseren om geld in te zamelen voor de Engelse voetbalpiramide. De clubbestuurder was nog maar net aangesteld als bestuurder bij de Londense grootmacht, toen hij meteen alle ogen op zich gericht kreeg met zijn uitlatingen. "Uiteindelijk hoop ik dat de Premier League een lesje leert van de Amerikaanse sport, en echt gaat uitzoeken waarom er geen All-Stars wedstrijd is", aldus Boehly.

De uitlatingen van Boehly kwamen hem op veel kritiek te staan, onder meer omdat hij pas net kwam kijken. Velen waren van mening dat de Amerikaanse miljardair het gevoel had dat dergelijke ideeën überhaupt geen kans van slagen had. Het potentieel van een dergelijke opzet wordt echter realistischer geacht dan op voorhand voorspeld. Volgens berichten van The Times zal het plan voor de All-Star-games nieuw leven worden ingeblazen, maar dan met wedstrijden tussen teams van verschillende Europese topcompetities.

De bedoeling is dat de wedstrijden in de zomer of tijdens de winterstop worden afgewerkt. Het vinden van ruimte op de overvolle speelkalender wordt echter de grootste uitdaging. De kans is groot dat de wedstrijden over de hele wereld worden afgewerkt, met als uiteindelijke doel om onder meer lucratieve buitenlandse tv-rechten in de wacht te slepen. Hoewel in Engeland eerder werd gesuggereerd dat een All-Stars game mogelijk zou botsen met binnenlandse competities, geloven Amerikaanse investeerders in de Premier League heilig in de plannen.

Het oorspronkelijke idee kon meteen al op weerstand rekenen bij Jürgen Klopp. “Oh great… Nou, als hij daar een datum weet te vinden, kan hij me bellen", zei de Duitser sarcastisch. "In de grote sporten in Amerika hebben ze vier maanden pauze. Daar zijn ze blij als ze een beetje kunnen sporten tijdens die maandenlange pauzes. In het voetbal is dat heel anders. Ik weet niet zeker of mensen dat willen zien. Manchester United-, Liverpool- én Everton-spelers met elkaar in één team? Noord tegen Zuid? En dan de Londense guys, Arsenal, Tottenham samen in één team? Great...”