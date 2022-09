‘Ready for this?’ Ajax kondigt nummer Timber, Gravenberch en Rensch aan

Vrijdag, 30 september 2022 om 00:01 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:01

Ajax heeft via sociale media beelden gedeeld van onder meer Ryan Gravenberch, Jurriën Timber en Devyne Rensch. In de video is te zien dat de middenvelder van Bayern München en de Ajacieden ogenschijnlijk aan een nummer werken. Gravenberch luistert mee via een videoverbinding, terwijl Rensch en Timber aanwezig zijn in de gelegenheidsstudio. Het is onduidelijk of de track daadwerkelijk wordt uitgebracht.