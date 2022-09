Scholes kritisch over transfer: ‘Ik vraag me af of hij uit koker Ten Hag komt'

Donderdag, 29 september 2022 om 23:12 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:24

Paul Scholes vraagt zich af of Erik ten Hag verantwoordelijk is geweest voor de transfer van Casemiro naar Manchester United. Dat vertelt de 47-jarige oud-voetballer in het programma The Overlap, waarin hij in gesprek met Gary Neville forse kritiek uit op het transferbeleid van Manchester United in de afgelopen transferperiode.

The Red Devils kenden deze zomer flink wat problemen op het middenveld. In de zoektocht naar versterking kwam de Engelse club eerst uit bij Frenkie de Jong. Toen die transfer afketste, schakelde de club van trainer Ten Hag door. Uiteindelijk werd Casemiro voor circa zeventig miljoen euro overgenomen van Real Madrid. De Braziliaan zette zijn handtekening onder een contract dat hem tot medio 2026 in Manchester houdt.

“De transfer van Casemiro is afgerond in twee dagen tijd. Ik vraag me af of deze transfer uit de koker komt van de manager. Een hoop geld en een lang contract”, aldus United-icoon Scholes, die ook aangeeft dat hij het geen goede transferperiode van Manchester United vond. “Het was heel rommelig. Het lijkt wel alsof niemand binnen de club de leiding heeft rondom transfers. Niemand neemt zijn verantwoordelijkheid daarvoor.”

Behalve Casemiro, die tot dusver vijf duels voor Manchester United speelde in alle competities, versterkte de huidige nummer vijf van de Premier League zich deze zomer met nog vijf spelers. Antony en Lisandro Martínez werden overgenomen van Ajax, Tyrell Malacia werd losgeweekt bij Feyenoord en Christian Eriksen en Martin Dúbravka ruilden respectievelijk Brentford en Newcastle United in voor the Mancunians.