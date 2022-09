Zus van Ronaldo pakt landgenoten aan: ‘Portugezen spugen op eigen eten’

Donderdag, 29 september 2022 om 22:48 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:07

Katia Aveiro heeft het opgenomen voor haar broer Cristiano Ronaldo. De aanvaller had dinsdag met het nationale team van Portugal aan een gelijkspel tegen Spanje genoeg om zich te plaatsen voor de Final Four van de Nations League, maar het buurland bleek met 0-1 te sterk. De kansenmissende Ronaldo kreeg nadien de nodige kritiek te verwerken, waarop zijn zus een bericht deelde op Instagram.

In dat bericht, waarvan de auteur onbekend is, wordt Ronaldo hartstochtelijk verdedigd. "Je moet een hand geven aan degenen die altijd alles voor Portugal hebben gegeven. Maar de Portugezen zijn ziekelijk, kleinzielig, harteloos, dom en ondankbaar. Er zijn mensen die een handje helpen, verdomme. Het is wreed. Hij het zo veel gegeven en blijft geven, verdomme. Diegene die zit heet Cristiano Ronaldo en hij is gewoon de beste speler ter wereld", luidt de tekst.

"Hij heeft zijn familie en iedereen om heen die van hem houden", gaat het bericht verder. "Zij staan altijd aan zijn zijde, wat er ook gebeurt. Maar in de huidige tijd verbaast helemaal niet. De Portugezen spugen in het bord waaruit ze eten, dat is altijd zo geweest. Wanneer iemand uit de assen herrijst en de mentaliteit verandert, schuurt dat. Altijd met jou, mijn koning. Rustig aan."

Ronaldo kent een bijzonder moeizaam seizoen bij zijn club Manchester United, waar hij onder trainer Erik ten Hag wisselspeler is en slechts tot één doelpunt kwam: een benutte strafschop tegen Sheriff Tiraspol. De topscorer aller tijden van zijn land is inmiddels 37 jaar oud en er wordt dan ook over zijn toekomst getwijfeld in de Portugese media. Deze winter speelt Ronaldo met Portugal op het WK in Qatar. Daarin neemt de ploeg van trainer Fernando Santos het op tegen Ghana, Zuid-Korea en Uruguay.