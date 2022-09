Jürgen Klopp laat met twee grappen niets heel van nieuw kapsel Tsimikas

Donderdag, 29 september 2022 om 22:10 • Mart van Mourik

Manager Jürgen Klopp moet nog even wennen aan het nieuwe kapsel van Kostas Tsimikas. De Grieks international keerde na de interlandperiode terug bij Liverpool, waar zijn verschijning tot veel hilariteit leidde. De linksback meldde zich in de kleedkamer met een knotje, dat het mikpunt van spot werd voor Klopp. “Voor hoeveel geld mag ik het afknippen? Ik dacht eerst dat Darwin Núñez was gekrompen”, zo lacht de keuzeheer op de beelden die het TikTok-account kklopptok gedeeld heeft.

Klopp asking Kostas how much money he wants to cut his man bun off ?????? pic.twitter.com/2MHb2x0y3T — The Anfield Talk (@TheAnfieldTalk) September 29, 2022

Kostas Tsimikas vóór zijn nieuwe kapsel, in duel met Ajax