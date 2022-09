Loopt de toekomst voor Oranje rond in België? ‘Als een spons die water opzuigt’

Donderdag, 29 september 2022 om 20:00 • Tom Rofekamp • Laatste update: 20:33

Danny Buijs is zeer te spreken over Bjorn Meijer. De trainer van KV Mechelen staat zaterdag met zijn club tegenover Club Brugge, de club waar zijn voormalig pupil deze zomer naartoe transfereerde. Volgens Buijs heeft Meijer een fenomenale instelling, wat in combinatie met zijn voetbaltechnische vaardigheden een hoopvol beeld schetst voor de toekomst. "Hij is als een spons die water opzuigt", zegt Buijs in gesprek met Voetbal International.

Meijer was tot vlak voor de jaarwisseling nog wisselspeler bij FC Groningen, maar leverde zijn jeugdliefde deze zomer zes miljoen euro op. Zijn doorbraak in de Euroborg gebeurde onder Buijs. "Het is voor een trainer een verademing om met een speler als hij te werken", zegt zijn ex-coach. "Als je hem ergens op wijst is het nooit 'ja maar', maar denkt hij altijd: hoe kan ik beter worden van deze kritiek? Daarom zeg ik ook dat Bjorn het vooral zelf gedaan heeft, want zijn instelling is de motor achter de bizarre ontwikkeling hij doormaakt. Hij is als een spons die water opzuigt."

De 'sponswerking' leverde Meijer dinsdag zijn debuut op in Jong Oranje. Zijn stormachtige ontwikkeling heeft echter niet alleen met het mentale aspect te maken volgens Buijs. "Bjorn is een linksbenige verdediger die goed kan voetballen, fysiek in orde is en een geweldig loopvermogen bezit. Zijn profiel is fantastisch. Als hij zich bij Club Brugge op deze weg doorontwikkelt ben ik heel benieuwd hoe ver hij het gaat schoppen", luidt het eindoordeel. De teller staat voor Meijer dit seizoen vooralsnog op elf wedstrijden over alle competities, waarin hij één keer scoorde en aangever was.

Noa Lang keert terug op trainingsveld

Onderhand begint trainer Carl Hoefkens luxeproblemen te krijgen bij Club Brugge. Met name de aanstaande rentree van Lang lijkt een heuglijk feit voor de trainer van Blauw-Zwart. De vleugelspits viel eind augustus uit met een enkelblessure, maar trainde donderdag weer voor het eerst mee. Het is vooralsnog onduidelijk of dat om individuele of groepstraining ging. Voor Lang zelf komen er cruciale weken aan. De vijfvoudig Oranje-international zal alles uit de kast moeten halen om een plekje in de WK-selectie van Louis van Gaal af te dwingen.