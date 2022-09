Dood gevonden Britse WK-directeur ‘werd gemarteld door Qatarese politie’

Donderdag, 29 september 2022 om 19:18 • Tom Rofekamp • Laatste update: 19:41

The Times heeft nieuwe details gepubliceerd omtrent de mysterieuze dood van Marc Bennett (52). De Brit, die tijdelijk werkzaam was als senior vice-president van Discover Qatar – een onderneming die deels verantwoordelijk was voor het bevorderen van WK-toerisme – werd op Kerst 2019 dood aangetroffen in zijn hotelkamer in Doha. De dood van Bennett werd gelabeld als zelfmoord, alhoewel er volgens een Britse lijkschouwer 'geen specifiek bewijs van zelfmoordintenties' werd aangetroffen. Nu blijkt dat Bennett vlak voor zijn dood aan vrienden heeft verteld dat hij 'vastgehouden en gemarteld werd' door de Qatarese geheime politie.

Bennett, een gerenommeerde naam in de reissector, was in 2019 werkzaam voor Discover Qatar, een dochteronderneming van staatsbedrijf Qatar Airways. Hij was specifiek naar de Golfstaat gehaald om de toerisme-industrie rond het WK een impuls te geven. Bennett zou echter vlak na zijn benoeming vertrouwelijke documenten naar een extern e-mailadres hebben gestuurd, waardoor hij werd aangegeven bij de politie. Kort daarop legde de ex-bestuurder van onder meer Thomas Cook en TUI zijn functie neer.

Niet veel later werd Bennett gearresteerd. Volgens The Times werd de Brit 'geblinddoekt en geboeid' naar een staatsdetentiecentrum gebracht, waar hij naar onderzoek van de krant onder meer bestraald werd met hogedrukspuiten, tegen muren werd gesmeten en onderworpen werd aan slaapberovingstechnieken. Ook de Verenigde Naties spraken van 'geloofwaardige beschuldigingen van mishandeling'.

Tien weken na zijn arrestatie werd Bennett gevonden op zijn hotelkamer in Doha, de hoofdstad van Qatar. Daar had hij zichzelf middels ophanging om het leven gebracht. Een Britse lijkschouwer wist na zijn repatriëring echter geen specifiek bewijs van zelfmoordintenties te vinden, terwijl Bennett ook geen afscheidsbrief had achtergelaten. Bovendien konden zijn vrouw en kinderen bevestigen dat hij de avond daarvoor 'lachend en grappend' met hen gevideobeld had. Bennetts familie heeft de VN inmiddels verzocht om een nader onderzoek in te stellen.