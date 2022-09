Van Persie en Maduro passeren ‘volgende horde’; Ramzi krijgt groen licht

Donderdag, 29 september 2022 om 18:26 • Tom Rofekamp • Laatste update: 19:08

Adil Ramzi zou zomaar eens 'het Ruud van Nistelrooij-traject' kunnen gaan volgen. De oefenmeester van Jong PSV behaalde net als acht van zijn collega's zijn UEFA Pro-diploma, waardoor hij zelfstandig als hoofdtrainer aan de slag kan gaan in het betaald voetbal. Een niveau lager hebben onder meer Robin van Persie en Hedwiges Maduro beslag gelegd op het UEFA A Youth-diploma, de beloning voor het afronden van de op één na hoogste trainersopleiding van de KNVB Academie. Daarmee kunnen alumni zelfstandig training gaan geven in de hoogste klassen van het amateurvoetbal en/of in beloftencompetities van het betaald voetbal.

Ramzi werd vorig seizoen toegelaten tot de UEFA Pro-opleiding, toen Van Nistelrooij nog aan het roer stond bij Jong PSV. Begin deze jaargang schoof de oud-spits door naar het eerste elftal en nam Ramzi het stokje over bij de beloften. Met het hoogste diploma van de KNVB Academie op zak zou de 37-voudig Marokkaans international nu eventueel in de voetsporen van zijn voorganger kunnen treden.

Van Persie en Maduro zijn nog iets minder ver in het trainerstraject. Van Persie, die deze week door de KNVB ook al werd uitgeroepen tot bondsridder, traint momenteel de Onder 16 van Feyenoord. Maduro is assistent van Alex Pastoor bij Almere City. Met het UEFA A Youth-diploma zou het duo zelfstandig leiding mogen geven aan bijvoorbeeld de beloftenploegen van Feyenoord en Almere City. Andere bekende oud-spelers die een diploma mochten ophalen waren Martijn Barto, Michel Breuer, Anouar Hadouir, Nourdin Boukhari en Pascal Bosschaart.

Hoewel Jong PSV – waar Ramzi dus aan het roer staat – wel degelijk deelneemt aan betaald voetbal, mocht de oefenmeester daar met zijn vorige diploma al wel aan de slag. Onder leiding van de oud-middenvelder werkte het beloftenelftal van de Eindhovenaren zich naar een twaalfde plek op de Keuken Kampioen Divisie-ranglijst. Ramzi stond ook nog even op de nominatie om als assistent-trainer van Marokko mee te gaan naar het WK in Qatar, maar uiteindelijk werd hij gepasseerd in de staf van nieuwe bondscoach Walid Regragui.