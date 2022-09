Steun voor Van Bommel: ‘Naar verluidt niet goed genoeg en nu succesvol'

Donderdag, 29 september 2022 om 17:38 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:42

Josuha Guilavogui heeft het opgenomen voor zijn ex-trainer Mark van Bommel. De middenvelder staat sinds de zomer van 2016 onder contract bij VfL Wolfsburg en kende in Van Bommel tussen juli en oktober 2021 zijn trainer. Wolfsburg staat met een zeventiende plaats op een degradatieplek en de Bundesliga, waardoor net als bij Van Bommel ook Niko Kovac' baan op het spel staat.

Met vier nederlagen, twee gelijke spelen en één overwinning staan die Wölfe er vooralsnog niet goed voor op het hoogste Duitse niveau. "We moeten gewaarschuwd zijn en weten: ja, we zijn in gevaar", vertelt de defensieve middenvelder, die weet dat Kovac door de slechte seizoensstart onder druk staat. Toch wil Guilavogui niets weten van een mogelijk vertrek. "We moeten ermee stoppen", komt hij fel uit de hoek. "Mark van Bommel was naar verluidt niet goed genoeg en is nu succesvol in België (bij Royal Antwerp, red.). Ook Florian Kohfeldt moest weer gaan. Nu moet Niko Kovac ook weer gaan? Wij spelers hebben de verantwoordelijkheid om dingen weer beter te maken."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van Bommel begon uitstekend aan zijn avontuur in Wolfsburg. De eerste vier wedstrijden in de Bundesliga werden gewonnen, maar daarna kwam de klad erin. Na een gelijkspel tegen Eintracht Frankfurt leden die Weißgrünen vier nederlagen op rij. Na ook in de Champions League slechts twee punten uit twee wedstrijden te hebben betaald, kreeg Van Bommel zijn congé. Dat het snel kan gaan met een trainer, weet ook Guilavogui. Huidig trainer Kovac kwam onlangs in het nieuws met de opvallende uitspraak dat hij en broer en assistent trainer Robert misschien zelf wel moeten spelen. "Ik denk dat hij daarmee onze eer wil pakken", zegt Guilavogui. "Hij weet dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Ik denk niet dat hij het team wilde beledigen."

Guilavogui was jarenlang een vaste kracht voor Wolfsburg, maar werd in januari van dit jaar verhuurd aan Girondins Bordeaux. Met de club uit de wijnstad wist hij degradatie naar de Ligue 2 niet te voorkomen en deze zomer meldde hij zich weer in Noord-Duitsland. In de eerste wedstrijd van het seizoen was hij direct belangrijk door als invaller een punt te redden tegen Werder Bremen. "Die wedstrijd heeft alles omgedraaid, één moment kan alles veranderen." Guilavogui werd beloond met vier basisplaatsen op rij. De laatste twee wedstrijden zat de zevenvoudig international wel weer op de bank.