Van Nistelrooij kan ontdekking van Schmidt bijna in plannen betrekken

Donderdag, 29 september 2022 om 16:58 • Tom Rofekamp • Laatste update: 18:11

Mauro Júnior heeft zijn gezicht weer laten zien op het trainingsveld van PSV. De 23-jarige Braziliaan ontbrak al enige tijd vanwege blessureleed, maar heeft nu volgens Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad de individuele training hervat. Het is het volgende goede nieuws voor Ruud van Nistelrooij in korte tijd. De oefenmeester kreeg afgelopen week al te horen dat ook de rentree van Luuk de Jong en Noni Madueke niet meer ver weg lijkt.

Het is voor het eerst dat Van Nistelrooij Mauro Júnior op het veld kan verwelkomen. De door Roger Schmidt tot vleugelverdediger omgeturnde middenvelder miste de gehele voorbereiding vanwege een liesblessure. Daarmee wordt het scala aan opties voor Van Nistelrooij op de backposities ineens een stuk breder. De keuzeheer rouleerde dit seizoen rechts achterin vooralsnog met Phillipp Mwene, Jordan Teze en Ki-Jana Hoever, terwijl op linksback Philipp Max verzekerd lijkt van een basisplek. Mauro Júnior kan op beide posities uit de voeten; de ontdekking daarvan mag worden toegeschreven aan Schmidt. De Duitser wilde hem zelfs nog naar Benfica halen deze zomer.

Waar de 'verdediger' precies staat in zijn revalidatie is nog onduidelijk. De rentree van De Jong lijkt in dat verband een stuk nabijer. De aanvoerder van de Eindhovenaren sprak afgelopen week voorzichtig de hoop uit er weer bij te zijn tegen SC Cambuur komende zaterdag. "En anders verwacht ik daarna wel terug te kunnen zijn", voegde De Jong toe. Het gemis van de centrumspits liet zich flink voelen bij PSV de afgelopen weken. Van Nistelrooij rouleerde nadat hij De Jong verlies flink in de punt van de aanval en liet Xavi Simons, Guus TIl, Yorbe Vertessen, Ismael Saibari en Anwar El Ghazi allen opdraven. Dat gebeurde met wisselend succes.

Ook het herstel van Noni Madueke verloopt volgens het Eindhovens Dagblad voorspoedig. De vleugelaanvaller ligt sinds eind juli in de lappenmand vanwege een op de training opgelopen enkelblessure en verwacht werd dat hij voor het WK niet meer in actie zou komen. De kans bestaat echter dat Madueke alsnog minuten kan gaan maken voor de mondiale eindronde aanvangt. Momenteel staan ook El Ghazi, Marco van Ginkel en Olivier Boscagli langs de kant. Van laatstgenoemde staat vast dat hij pas in 2023 terugkeert.