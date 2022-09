Twee Liverpool-fans pleegden zelfmoord na drama rond eindstrijd van CL

Donderdag, 29 september 2022 om 15:40 • Paul Jeursen • Laatste update: 15:49

Twee Liverpool-fans hebben zelfmoord gepleegd nadat zij aanwezig waren bij de afgelopen Champions League-finale tussen hun club en Real Madrid. Op 28 mei ging het enorm mis bij het Stade de France in Parijs. Bij meerdere fans van the Reds bracht dit herinneringen aan het Hillsborough-drama van 1989 naar boven, waarbij 97 mensen omkwamen.

De voorzitter van Hillsborough Survivors Support, Peter Scarfe, liet aan The Liverpool Echo weten dat de gebeurtenissen bij het Stade France ‘voor een trigger zorgden’. Duizenden supporters van Liverpool – waaronder kinderen en mensen met een handicap – werden voor de wedstrijd in krappe en gevaarlijke ruimtes gedwongen omdat de draaihekken gesloten bleven. Dit vanwege het feit dat er valse kaarten in omloop waren. Daardoor ontstonden lange wachtrijen.

Volgens Scarfe deed de situatie in Parijs voor veel aanwezige fans erg denken aan het drama van Hillsborough op 15 april 1989. In beide gevallen lag verdrukking op de loer. Vervolgens werd de massa door de Franse politie met traangas en pepperspray besproeid. Na de wedstrijd werden velen naar verluidt geslagen en beroofd door bendes. De aftrap voor de finale werd meer dan 30 minuten uitgesteld om iedereen die nog buiten in het stadion te krijgen. The Guardian meldde eerder al dat de supporters de schuld kregen van de vertraging. Scarfe: “Net als 33 jaar geleden waren er ook nu weer valse beschuldigingen aan het adres van onze supporters.”

Twee mensen, van 52 en 63 jaar, benamen zich het leven na getuige te zijn van de gebeurtenissen in Parijs. Scarfe liet weten dat er dit jaar in totaal al drie zelfdodingen plaatsvonden onder Liverpool-fans. "Een van hen was vlak voor de herinneringsdag van de Hillsborough-ramp omdat de persoon die dag niet nogmaals wilde meemaken. De andere twee zelfdodingen kwamen dus door ‘retriggers’ door het drama in Parijs." Ook meldde Scarfe dat mensen therapie hebben moeten ondergaan na de ellende bij de Champions League-finale. “Het is goed dat we dit kunnen doen, maar het zou niet nodig hoeven zijn.”

Praten over gedachten over zelfdoding kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.