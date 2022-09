PSV dankt effectiviteit, Ajax bouwt op defensie en Feyenoord wisselt erop los

Donderdag, 29 september 2022 om 15:10 • Guy Habets • Laatste update: 15:56

PSV scoorde in de eerste zeven wedstrijden van het Eredivisie-seizoen bijna zeven keer vaker dan op basis van Expected Goals verwacht mocht worden. Dat blijkt uit cijfers van Voetbal International, dat de interessante statistieken van alle clubs uit de Eredivisie op een rijtje zette. Daaruit blijkt dat de Eindhovenaren zeer effectief zijn, dat Ajax het minst te vrezen heeft van tegenstanders en dat Feyenoord vooral heel veel spelers gebruikt.

Het Expected Goals-cijfer wordt samengesteld op basis van de kansen die een ploeg krijgt. Een strafschop levert bijvoorbeeld 0,8 Expected Goal-punten op, aangezien wetenschappelijk is bewezen dat tachtig procent van de strafschoppen benut worden. Het Expected Goal-cijfer van koploper PSV ligt met 21,3 beduidend lager dan het aantal doelpunten dat de club in de eerste zeven competitiewedstrijden maakte: 28. Dat verschil tussen het aantal goals en het aantal verwachte doelpunten is het grootste van alle Eredivisie-clubs en toont aan dat de formatie van trainer Ruud van Nistelrooij vooral heel effectief is: kansen leveren sneller een doelpunt op bij PSV.

Ajax heeft de zaken volgens de statistieken vooral in defensief opzicht op orde. De Amsterdammers, die op dit moment op doelsaldo de tweede plaats in de Eredivisie bezet houden, kregen pas 52 schoten tegen dit seizoen. Dat is veruit het minste aantal van alle clubs op het hoogste niveau in Nederland, aangezien de nummer twee op die lijst veertien schoten meer te incasseren kreeg. Daarnaast weerleggen de cijfers ook het beeld van een minder presterende Dusan Tadic. De Servische captain van Ajax heeft een Expected Assist-cijfer van 5,4 en dat is minimaal 1,7 meer dan welke andere Eredivisie-speler dan ook.

Tenslotte valt bij Feyenoord vooral op dat trainer Arne Slot gebruik maakt van zo veel mogelijk spelers. De coach uit Bergentheim kreeg in de eerste zeven wedstrijden 35 wisselmogelijkheden en die heeft hij allemaal gebruikt. Mede daardoor speelden dit seizoen al 27 spelers voor de club uit Rotterdam-Zuid en daarmee heeft Feyenoord de meeste spelers van alle Eredivisie-clubs ingezet. Van de 35 al eerder aangehaalde wisselmogelijkheden, werden er door Slot zeven gebruikt om Danilo te wisselen. Hij werd, net als Jonathan de Guzman van Sparta, in elke wedstrijd naar de kant gehaald. Meestal betekende dat een invalbeurt voor Santiago Giménez, de spits uit Mexico.