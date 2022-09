Andy van der Meijde is dolgelukkig: ‘Was het mooiste moment van mijn leven’

Donderdag, 29 september 2022 om 14:06 • Guy Habets • Laatste update: 14:35

Andy van der Meijde is dolgelukkig met het leven dat hij op dit moment leidt. De voormalig voetballer vertelt in gesprek met FHM over de droom die met het aanschuiven bij Veronica Offside uitkwam en het 'mooiste moment' van zijn leven: de hereniging met twee van zijn dochters.

Van der Meijde leefde een tijdje in onmin met twee van zijn dochters. Zij wilden niets meer met hem te maken hebben en trokken in Italië bij Diana, de ex van Van der Meijde en moeder van de twee kinderen. Nu is de band hersteld en er is niets dat de voormalig vleugelaanvaller gelukkiger had kunnen maken. "Dat was voor mij het mooiste moment van mijn leven", zegt hij tegen FHM. "Ik had nooit durven dromen dat ik al m'n kinderen bij me kon hebben. Eerst ben ik een week naar Italië geweest en daar heb ik m’n kinderen weer ontmoet. Daarna zijn ze meegegaan met mij naar Spanje om Melisa en mijn andere kinderen te ontmoeten."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dat zijn twee oudste dochters goed overweg konden met zijn twee dochters met Melisa Schaufeli was voor Van der Meijde heel belangrijk. "Gelukkig klikte dat meteen. Dat was voor mij echt goud waard en ze zijn ook al in Nederland geweest. Ze komen deze herfstvakantie weer en ze vinden het hartstikke gezellig hier. Ze willen bij papa zijn en dat laat mij echt voelen als een rijk man. Alles is alleen maar positief op dit moment. Ik stond altijd maar in de bladen met teksten over mijn kinderen die mij niet wilden. Het is gelukkig goed gekomen."

De voormalig Ajacied is daarnaast heel erg blij met zijn rol als analist in Veronica Offside, het voetbalpraatprogramma dat twee keer per week te zien is. "Ik ga daar echt met heel veel plezier heen. Het is geweldig. Lekker daar aan tafel zitten, beetje over voetbal praten en een beetje lachen. Ook af en toe wat serieuze onderwerpen, maar dit is echt voor mij weggelegd. Ik vind dit avontuur super gaaf en dit wilde ik eigenlijk altijd al. Soms vinden mensen mijn uitspraken niet leuk, maar dan is dat gewoon zo. Daar heb ik ook respect voor. Ik doe lekker mijn ding en leef mijn leven."