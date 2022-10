Unibet: een odd van 27.00 (!) voor een stunt van Go Ahead tegen Ajax!

Zaterdag, 1 oktober 2022 om 07:00 • Rian Rosendaal

Na de interlandperiode is het weer tijd voor de Eredivisie. Ajax is de koppositie kwijt na de 2-1 nederlaag tegen AZ, al staat het elftal van trainer Alfred Schreuder in punten gelijk met PSV. De Eindhovenaren hebben alleen een iets beter doelsaldo. Ajax pakt zaterdag de draaad op tegen Go Ahead Eagles, dat de weg omhoog heeft gevonden. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA.

Na zes opeenvolgende overwinningen ging het voor Ajax twee weken geleden mis in Alkmaar. De Amsterdamse club kwam via Mohammed Kudus nog wel vroeg op voorsprong, maar in de slotfase van de eerste helft ging het helemaal mis. De achterstand tegen AZ kon na rust niet meer weggepoetst worden. Revanchegevoelens dus bij Ajax in aanloop naar Go Ahead-thuis. De club uit Deventer hield afgelopen seizoen overigens een punt over aan het bezoek aan Amsterdam: 0-0.

Go Ahead kende een dramatische start van het Eredivisieseizoen. Vijf nederlagen op rij dus, onder meer tegen AZ, PSV en Feyenoord. De zeer slechte reeks van the Eagles werd drie weken geleden een halt toegeroepen in de uitwedstrijd tegen FC Volendam: 2-3. Wat volgde was een 2-0 thuisoverwinning op promovendus FC Emmen. Na een onderbreking vanwege de wedstrijden in de Nations League staat de uitwedstrijd tegen Ajax op het programma voor het elftal van trainer René Hake.

Het lijkt erop dat Kudus voorlopig de voorkeur krijgt boven Brian Brobbey in de spits bij Ajax. Daarnaast moeten de doelpunten komen van Steven Bergwijn, die in de Eredivisie al zes keer het net wist te vinden. Bij Go Ahead moet het gevaar komen van Oliver Valaker Edvardsen, met vier treffers topscorer van zijn ploeg. De Noorse aanvaller was tegen Emmen onlangs verantwoordelijk voor de gehele productie.

