‘Dat we zo goed presteren met FC Eindhoven is fantastisch en best bijzonder’

Vrijdag, 30 september 2022 om 12:30 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:41

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Jasper Dahlhaus, die bij het sterk presterende FC Eindhoven indruk maakt op de linkerflank.

“Dat we afgelopen seizoen zo goed hebben gepresteerd en überhaupt de play-offs wisten te halen, is natuurlijk fantastisch en best bijzonder”, zegt Dahlhaus met een grote glimlach. “Persoonlijk heb ik ook veel goede duels gespeeld, daar ben ik trots op.” De Brabantse club werkte afgelopen seizoen in de Eerste Divisie met de vijftiende (!) begroting, maar wist desondanks te verrassen door op de derde plaats te beëindigen. “Ik denk dat we als team gewoon goed speelden”, zo reageert Dahlhaus, wanneer hij wordt gevraagd of hij een verklaring voor de uitstekende prestaties heeft. “Iedereen kende zijn taken. Het stond goed, we gaven in verdedigend opzicht weinig weg en hebben die lijn dit seizoen doorgetrokken.”

Dahlhaus (midden) was het afgelopen seizoen namens FC Eindhoven goed voor negen goals en vijf assists.

Dahlhaus speelde negen jaar in de jeugd van Vitesse, waarna hij in 2020 de overstap naar Willem II maakte. “Er was wel perspectief in Arnhem. Ik heb daar eigenlijk hele goede seizoenen gedraaid. Ik had alleen het gevoel dat ik daar niet honderd procent gewaardeerd werd. Toen heb ik zelf de keuze gemaakt om een andere stap te maken.” De geboren Doetinchemmer koos dus voor Willem II en begon bij de Onder 21. Na een half seizoen in Tilburg liet hij zich verhuren aan FC Eindhoven. “Dit was niet per se een bewuste keuze. Voor mij was het op dat moment een mooie kans om vrij snel en op jonge leeftijd betaald voetbal te gaan spelen.”

Na dertien optredens namens de Blauw-Witten in de Keuken Kampioen Divisie wilde Dahlhaus in de zomer van 2021 eigenlijk voor zijn kans bij Willem II gaan. “Ik draaide een hele goede voorbereiding en liet voor mijn gevoel een goede indruk achter in de oefenwedstrijden die ik speelde. Er werd alleen heel vreemd gecommuniceerd. De ene wedstrijd moest ik wel meedoen en de andere weer niet, terwijl ik het gewoon goed deed.” Dahlhaus koos voor een vertrek en aangezien het eerste half jaar op huurbasis bij FC Eindhoven van beide kanten goed was bevallen, bleek een definitieve overstap een logische gevolg. “Ik had een goed gevoel bij FC Eindhoven en kon hier meer speelminuten maken dan bij Willem II. Ik denk dat het uiteindelijk ook een goede stap voor mij is geweest.”

Onder trainer Rob Penders kreeg Dahlhaus afgelopen seizoen direct het vertrouwen en met 38 duels in de Eerste Divisie, waarin hij negen keer het net vond, gaf Dahlhaus ook zijn visitekaartje af. “Ik begon vorig jaar natuurlijk nog als aanvaller, als rechtsbuiten. Alleen toen veranderden we naar een formatie met vijf verdedigers en maakte ik daar nog geen onderdeel vanuit. Ik speelde gewoon nog voorin en heb het door die systeemwijziging ook een periode met invalbeurten moeten doen. Ik was alleen niet naar FC Eindhoven gekomen om op de bank te zitten. Direct na de winterstop ben ik op de linkerflank terechtgekomen en na die eerste wedstrijd ben ik daar eigenlijk niet meer verdwenen.”

Dahlhaus wordt in de media regelmatig omschreven als een allrounder, maar de jongeling zelf kan zich daar niet helemaal in vinden en omschrijft zichzelf als een speler die ‘gewoon de hele linkerflank bestrijkt’. “Ik ben een aanvallende, snelle en technische speler met veel loopvermogen. Of je mij kunt vergelijken met Valentino Vermeulen? Hij heeft ook veel loopvermogen en kon ook vaak gaan over de rechterflank, maar hij is verdedigend sterker en ik ben wat meer aanvallender ingesteld.”

Dahlhaus viert zijn openingstreffer tegen FC Emmen.

Het sprookje van FC Eindhoven kwam afgelopen seizoen ten einde in de tweede ronde van de Keuken Kampioen Play-Offs, toen ADO Den Haag over twee duels met 4-2 te sterk bleek. Trots overheerst bij Dahlhaus, al hield hij wel een zure nasmaak over aan de uitschakeling. “Als je van tevoren had gezegd dat we de play-offs zouden halen, dan zeg je: ‘Daar teken ik voor’. Maar toen we eenmaal de play-offs speelden, namen we daar natuurlijk geen genoegen mee. Dan wil je het uiterste eruit halen. Dat hebben we ook wel gedaan, maar je baalt natuurlijk nog steeds als een stekker.”

Dat hij afgelopen seizoen zoveel vlieguren heeft kunnen maken in de Keuken Kampioen Divisie, is volgens Dahlhaus goed terug te zien in zijn ontwikkeling. “Je moet lichamelijk even wennen aan het spelen van betaald voetbal. Je moet elke week leveren, volle bak gaan en voor de volle honderd procent geven.” Waar Dahlhaus begin vorig jaar nog weleens merkte vermoeid te zijn, is hij trots op hoe hij het nieuwe seizoen is begonnen. “Elke week ben ik topfit. Natuurlijk ben je na een wedstrijd ook weer even kapot, maar ik herstel sneller. In dat ritme komen, is wel het belangrijkste wat ik heb meegenomen uit mijn eerste volledige jaar in de Keuken Kampioen Divisie.”

Het sterke seizoen van FC Eindhoven zorgde er afgelopen zomer voor dat Joey Sleegers (Dibba Al-Fujairah) en Valentino Vermeulen (Borussia Dortmund II) beiden een bijzondere transfer maakten. “Daar ben ik natuurlijk trots op”, zegt Dahlhaus. “Ze hebben allebei een goede stap gemaakt. Ze hebben het zelf verdiend door persoonlijk ook een goed seizoen te draaien. Ik geef ze groot gelijk dat ze deze kansen met beide handen hebben aangegrepen.” Waar onder anderen Sleegers en Vermeulen uit Eindhoven vertrokken, koos Dahlhaus er na het seizoen bewust voor om zijn contract met één jaar, tot medio 2024 te verlengen. “De club wilde ook graag verlengen en ik had het gevoel dat ik nog niet klaar was bij FC Eindhoven na mijn eerste volledige seizoen.”

Onder Penders ontpopte FC Eindhoven zich in de vorige jaargang tot dé verrassing van de Eerste Divisie. Ondanks dat de Keuken Kampioen Divisie dit seizoen sterker is bezet dan ooit tevoren, zijn de Eindhovenaren voortvarend van start gegaan. Met achttien punten uit acht duels bezet men momenteel de derde plaats. “De doelstelling is natuurlijk om opnieuw de play-offs te behalen. Het is nog vroeg in het seizoen, maar als we elke wedstrijd met het hele elftal honderd procent geven, dan weten we dat we resultaten kunnen boeken. Persoonlijk wil gewoon weer minimaal zoveel wedstrijden spelen als vorig jaar, dat is mijn hoofddoelstelling. Ik wil mezelf verbeteren, een goed seizoen draaien en dan kijken we in de zomer verder. Je weet nooit hoe het loopt, maar dan wil ik het liefst wel een stap maken.”