‘Ajax kijkt met veel interesse naar de wedstrijden van Maccabi Tel Aviv’

Donderdag, 29 september 2022 om 11:50 • Guy Habets

Ajax kijkt rond in Israël en heeft twee mogelijke versterkingen op het oog. Dat meldt het lokale Time News. Het Israëlische medium schrijft dat zowel Oskar Gloch als Daniel Peretz, twee talentvolle spelers van Maccabi Tel Aviv, in de belangstelling staan van de Amsterdamse club. Gloch werd eerder al in verband gebracht met Ajax, de naam van Peretz (foto boven) is nieuw.

Volgens Time News heeft Gloch zijn zinnen gezet op een overstap naar de Eredivisie, aangezien hij verwacht dat die competitie ideaal is voor zijn ontwikkeling. Ajax zou de achttienjarige aanvallende middenvelder, die zijn debuut in het eerste elftal van Maccabi Tel Aviv al gemaakt heeft en daarin direct scoorde, al een tijdje in de gaten houden. De interesse in Peretz, een 22-jarige doelman, is nieuw. Het Israëlische medium schrijft dat Ajax op het spoor van Peretz werd gebracht door Dennis Gentenaar.

De voormalig doelman van de Amsterdammers, die vooral faam verwierf als doelverdediger van NEC, werkte in Israël als keeperstrainer samen met Peretz en was van zijn kwaliteiten en persoonlijkheid onder de indruk. De Israëliër, die onlangs nog drie strafschoppen stopte en er daarmee voor zorgde dat het beloftenelftal van zijn land naar het EK gaat, is al een tijdje eerste doelman bij Maccabi Tel Aviv en stond ook onder de lat toen die ploeg het vorig jaar in Europees verband opnam tegen PSV.

Peretz ligt nog tot medio 2024 vast bij de club waar ook Eran Zahavi sinds deze zomer weer onder contract staat. Time News denkt te weten dat Ajax de verrichtingen van de doelman serieus in de gaten houdt en stelt dat een Amsterdams bod zeker tot de mogelijkheden behoort. De verwachting is dat Maccabi Tel Aviv niet in de weg zal liggen en haar doelman een buitenlandse transfer gunt, ondanks dat zij de mogelijkheid hebben om de verbintenis van Peretz eenzijdig met twee jaar te verlengen.