Sarina Wiegman wordt gelinkt aan bondscoachschap bij Engelse mannen

Donderdag, 29 september 2022 om 10:44 • Guy Habets

Sarina Wiegman wordt in Engeland genoemd als mogelijke opvolger van Gareth Southgate als bondscoach van de mannenploeg. The Athletic stelt dat de Engelse voetbalbond haar op een kandidatenlijst zou moeten zetten en dat het verstandig zou zijn om de Nederlandse coach mee te nemen naar het komende WK om vast wat ervaring op te doen.

Southgate wordt al een tijdje in verband gebracht met een vertrek bij de FA. Zijn contract loopt nog door tot en met het EK van 2024, maar de coach zwaait nu al zes jaar de scepter bij de Engelse mannenploeg. Het is nog maar de vraag of beide partijen het zien zitten om daar nog twee jaar aan toe te voegen en dus speculeert The Athletic alvast over een schaduwlijstje, mocht Southgate inderdaad opstappen. Volgens het Engelse medium moet Wiegman in ieder geval op die lijst staan.

De Nederlandse coach, die met de Oranje Leeuwinnen en met de Engelse voetbalvrouwen Europees kampioen werd en met Nederland ook nog eens de WK-finale haalde, wordt gezien als een interessante kandidaat. Als 'prijzenpakster' is Wiegman net wat de Engelse mannen nodig hebben, stelt The Athletic, aangezien de ploeg sinds 1966 geen eindtoernooi meer wist te winnen. Toen werden de Engelsen in eigen land wereldkampioen.

Vorig jaar werd onder Southgate nog wel de finale van het EK gehaald, waarin na strafschoppen werd verloren van Italië. De Engelse bondscoach werd toen nog geprezen, maar is nu mikpunt van kritiek. Naast Wiegman worden in de media ook de namen van Graham Potter en Eddie Howe genoemd, maar eerstgenoemde is onlangs aangesteld bij Chelsea en het is nog maar de vraag of Howe zou willen vertrekken bij Newcastle United. The Athletic vindt dan ook dat Wiegman als serieuze optie meegenomen zou moeten worden.