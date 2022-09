Curaçao verliest twee keer van Indonesië: ‘Het is een goede ervaring’

Curaçao verloor afgelopen week twee oefeninterlands tegen Indonesië op Java. Remko Bicentini keerde vorige maand terug als bondscoach van Curaçao en kijkt ondanks de nederlagen met een tevreden gevoel terug op de duels met Indonesië. “Het is een goede ervaring voor de nieuwe jonge jongens die zich aandienen”, aldus Bicentini tegenover Voetbalzone.

Curaçao ging vorige week zaterdag met 3-2 onderuit tegen Indonesië, waarna afgelopen dinsdag opnieuw een nederlaag (2-1) werd geleden. Bent u verrast door de nederlagen?

“Nee, we zijn bezig met een nieuw proces en dat kost tijd. Ik ken dit proces vanuit mijn eerdere periode vanaf 2016 als bondscoach van Curaçao, waar we een goed elftal hadden opgebouwd, met geweldige resultaten in de loop der jaren, dit is ook nu weer de doelstelling met mijn nieuwe aanstelling richting het WK 2026. Natuurlijk speel je om te winnen en willen we ook altijd winnen, daar ga je voor, zo ook in deze afgelopen twee wedstrijden tegen Indonesië.”

Deze interlandperiode kregen enkele nieuwe namen de kans om zich te laten zien?

“De eerste wedstrijd, die van afgelopen zaterdag verloren we met 3-2. Het was onnodig, maar wel verklaarbaar. We speelden met een aantal nieuwe jonge spelers die hun debuut hebben gemaakt, en dan is het heel logisch dat er bestaande automatismen nog ontbreken. De eerste twintig minuten zaten we goed in de wedstrijd, hadden we na de openingstreffer van Rangelo Janga de scoren moeten uitbreiden. We speelden in deze beginfase van de eerste helft het voetbal wat we graag willen, domineren zowel aanvallend in balbezit, maar ook verdedigend bij balverlies. Steeds weer de vrije man tussen de linies bereiken en bij balverlies de tegenstander dwingen tot verkeerde keuzes.”

“De daaropvolgende andere twee tegengoals waren persoonlijke onenigheden binnen vier minuten, en daar moeten ze van leren, en weer meenemen naar de volgende wedstrijden. Van fouten kun je leren, moet je ook maken, je ontkomt daar niet aan, zo ook tegen Indonesië, deze werden ook direct afgestraft. Hier moet je daarna wel iets mee doen, en daar zijn we mee bezig.”

Hoe verliep de tweede oefeninterland tegen Indonesië?

“Onze tweede wedstrijd, afgelopen dinsdag was een kopie van de eerste wedstrijd. Hier moesten we op dezelfde manier de eerste tegentreffer incasseren, maar nu in de derde minuut van de wedstrijd. Het was geen oefenwedstrijd zoals een oefenwedstrijd normaal gesproken vaak beleefd wordt. Er waren twee landen die de absolute wil toonden om de wedstrijd te willen winnen. We kwamen direct na de rust terug in de wedstrijd door invaller Jeremey Antonisse die de 1-1 keurig afrondde.”

"De wedstrijd zat vol strijd, het spel lag vaak stil door spelers van Indonesië die op het veld lagen, en een aantal dubieuze beslissingen van de scheidsrechter in een volgepakt stadion. Tien minuten voor tijd ontving Juninho Bacuna zijn tweede gele kaart, waardoor hij het veld moest verlaten en wij met tien man verder moesten. In de 87ste minuut kregen we alsnog de 2-1 om de oren. Het was jammer, want beide wedstrijden waren we voetballend de betere ploeg. Voor de nieuwe jonge spelers was het zeker een mooie nieuwe ervaring en ook de eerste kennismaking op internationaal niveau, wat uiteindelijk in later stadium zijn vruchten zal afwerpen.”

Klopt het dat je deze interlandperiode op een groot aantal spelers geen beroep kon doen?

“Klopt, ik heb ik geen beroep kunnen doen op diverse vaste krachten, waaronder doelman Eloy Room, Vurnon Anita, Jurien Gaari, Elson Hooi, Brandley Kuwas, Jeremy de Nooijer, Jarchinio Antonia, Darryl Lachman, Anthony van de Hurk, Charlison Benschop, Roshon van Eijma. Nathan Holder (Levski Sofia) en Jaron Vicario (sv Strealen) hadden ook clubverplichtingen. Ook kon ik uiteindelijk geen beroep doen op de nieuwkomers Shurandy Sambo (Sparta) en Quilindschy Hartman (Feyenoord), die op het allerlaatste moment niet mee konden, dat scheelt natuurlijk wel enorm. Al deze spelers hadden deze periode verplichtingen bij hun club, of zijn in onderhandeling en/of afwachting van een nieuwe club.”

De oefeninterlands tegen Indonesië moeten desondanks leerzaam voor u zijn geweest als bondscoach?

“Het is natuurlijk geweldig dat ik nu ook nieuwe jonge spelers kon selecteren en laten spelen. Het is een goede en belangrijke ervaring die deze jongens nu hebben opgedaan hier in Indonesië. Jonge spelers met heel veel talent en de toekomst voor Curaçao. Tyrick Bodak, Jeremy Antonisse (beiden Jong PSV), Jurich Ogenia (FC Eindhoven), Kevin Felida (RKC Waalwijk), Dylan Timber (Jong FC Utrecht) , Nathangelo Markelo (Excelsior) hebben nu hele wedstrijden kunnen spelen en deze ervaring kunnen pakken, dat hebben ze heel goed gedaan.”

Is Tyrick Bodak misschien wel het mooiste voorbeeld?

“Zeker, doordat Eloy Room er niet bij was, kreeg Tyrick de kans deze twee wedstrijden te keepen, geweldig voor hem. Hij heeft het ook goed gedaan, maar nog veel belangrijker is dat als er zich iets voor zal vallen met Eloy, hij deze ervaringen weer kan meenemen in de volgende wedstrijden, en hij niet plotseling voor de leeuwen wordt gegooid. Tenslotte zal hij mogelijk ooit Room gaan vervangen, maar dat zal niet voor het WK 2026 gebeuren.”

Hoe belangrijk is Eloy Room voor Curaçao?

“Eloy is een belangrijke en onmisbare schakel in en voor het nationale elftal van Curaçao. Natuurlijk was het qua voorbereiding lastig, omdat we met deze andere selectie amper eerder gespeeld en getraind hadden. Het normale automatisme in ons spel, daar heb je nou eenmaal tijd voor nodig, en door de vele positiewisselingen was dit iets lastiger. Het is een goed leermoment geweest, en belangrijk dat we de jonge spelers wedstrijden kunnen laten spelen, en minuten kunnen maken, zo ook deze wedstrijden tegen Indonesië zodat ze telkens meer ervaring en de nodige routine in hun bagage verzamelen. De onderlinge concurrentie wordt hierdoor ook vergroot, het houdt elkaar scherp, en dat is goed. We hebben een mooie lange weg te gaan met als doelstelling ons te kwalificeren voor het WK 2026.”