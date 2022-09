Luis Enrique haalt prestaties van Oranje aan om Spaanse kritiek te weerleggen

Donderdag, 29 september 2022 om 09:40 • Guy Habets

Luis Enrique heeft op Twitter uitgehaald naar de criticasters van de nationale ploeg van Spanje. De bondscoach van la Roja vindt dat er, ten onrechte, veel negatiefs gezegd wordt over de prestaties van zijn team. In een schemaatje laat Enrique zien dat de Spaanse nationale ploeg volgens hem de beste vorm heeft van alle landen in Europa.

Spanje wist zich dankzij een 0-1 uitoverwinning bij Portugal te plaatsen voor de Final Four van de Nations League. Een paar dagen eerder moest de formatie van Enrique het echter nog afleggen tegen Zwitserland (1-2) en dus wordt er in Spanje kritiek geleverd op het elftal. Dat vindt de bondscoach niet terecht. Hij plaatste op zijn eigen Twitter-account een afbeelding van een tabel waarin alle prestaties van de Europese toplanden, waaronder Nederland, zijn meegenomen.

Solo por poner las cosas en contexto... pic.twitter.com/AZRn4C0cEq — LUISENRIQUE (@LUISENRIQUE21) September 28, 2022

Met 'alleen om de zaken in perspectief te kunnen plaatsen' als bijschrift laat Enrique zien wat de Europese landen hebben gepresteerd in de afgelopen twee jaar. Het bereiken van een halve finale van de Nations League of EK wordt als 'groen' weergegeven, net als het winnen van de kwalificatiepoule voor het WK. Alles wat daar niet toe behoort, staat als 'rood' aangegeven. Spanje is dan het enige land dat in alle vier de categorieën groen scoort.

De wereldkampioen van 2010 haalde immers de finale van de Nations League in 2020, stond in de halve finale van het afgelopen EK, won de kwalificatiepoule voor het aankomende WK en plaatste zich onlangs weer voor de Final Four. Oranje scoort maar twee 'groene' vakjes, aangezien het de Final Four van de vorige Nations League-editie niet haalde en in de achtste finale van het EK werd uitgeschakeld. Alleen Italië komt in de buurt bij de Spaanse prestaties, maar zij kwalificeerden zich weer niet voor het komende WK.